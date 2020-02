vor 55 Min.

Fahrrad wird bei Faschingsumzug mutwillig zerstört

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Unbekannten, der beim Faschingsumzug in Genderkingen ein Fahrrad beschädigt hat.

Die Polizei Rain bittet um Zeugenhinweise.

Ein Besucher des Genderkinger Faschingsumzugs stellte sein Fahrrad versperrt in der Nähe des dortigen Veranstaltungsgeländes ab und sah sich den Umzug an. Als er wieder nach Hause fahren wollte, stellte er fest, dass sein Fahrrad nicht mehr da war. Mit Hilfe eines Bekannten wurde das Fahrrad schließlich am Genderkinger Bahnhof gefunden. Es wurde komplett beschädigt und mutwillig zerstört. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Rain, Telefon 09090/70070.

