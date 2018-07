14:00 Uhr

Fahrraddiebstahl beim Grümpelturnier

Ein 39-Jähriger hatte sein Rad am Fußballplatz abgestellt. Eigentlich war es abgesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, ist am Samstag zwischen 1.45 und 11.30 Uhr einem 39-jährigen Mann auf dem Grümpelturnier in Buchdorf das Fahrrad entwendet worden. Er hatte es am Fußballplatz abgestellt und mit einer Fahrradkette an eine Bandenhalterung angeschlossen. Es handelt sich um ein schwarz-rotes Fahrrad der Marke „Ghost“ und hat einen Wert von etwa 1200 Euro, so die Gesetzeshüter.

Themen Folgen