12:19 Uhr

Fahrradfahrer mit über zwei Promille unterwegs

Die Polizei kontrolliert einen 47-Jährigen. Dieser war aufgefallen, weil er mit seinem Zweirad in Schlangenlinien unterwegs war.

Die Polizei hat am Freitag gegen 22 Uhr in Asbach-Bäumenheim einen Fahrradfahrer kontrolliert, nachdem dieser auffällig in Schlangenlinien auf der Straße unterwegs war. Während der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zur Feststellung der genauen Blutalkoholkonzentration erfolgte eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Fahrradfahrer, ein 47-jähriger Mann aus dem Landkreis Donau-Ries, hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

