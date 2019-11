vor 21 Min.

Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich

35-Jährige muss mit Rückenverletzungen ins Krankenhaus.

Eine 35-jährige Radfahrerin war am Mittwochen um 13.30 Uhr auf der Raiffeisenstraße in Bäumenheim in östlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt zu einer Tankstelle wollte sie links abbiegen und überfuhr dabei eine abgesenkte Bordsteinkante. Dabei kam sie ins Straucheln und stürzte. Sie wurde mit Rückenverletzungen per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gebracht.

