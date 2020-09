10:27 Uhr

Fahrzeug brennt auf der B2 bei Mertingen komplett aus

Eine Autofahrerin hat ihren Wagen wegen Überhitzung am Donnerstag auf der Bundesstraße 2 bei Mertingen abgestellt. Kurz nachdem ihr Freund sie abgeholt hatte, brannte das Auto.

Auf der Bundesstraße 2 in Höhe Mertingen ist am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Eine 28-Jährige aus dem Landkreis Dillingen war mit ihrem älteren Kleinwagen auf der B2 in Richtung Augsburg gefahren, als sie plötzlich bemerkte, dass die Temperaturanzeige des Motors in den roten Bereich reichte. Sie stoppte, stellte ihr Fahrzeug in einer Parkbucht ab und ließ sich von ihrem Lebensgefährten abholen.

Die Feuerwehr Mertingen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort

Aufgrund der entstandenen Überhitzung des Motors brach wenig später vermutlich ein nicht sofort zu entdeckender Schwelbrand im Motorraum aus, der im weiteren Verlauf zunächst auf den Motorraum und schließlich auf das gesamte Fahrzeug übergriff. Der Wagen brannte komplett aus.

Es entstand laut Angaben der Polizeiinspektion Rain ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Mertingen war zur Brandbekämpfung mit 20 Einsatzkräften vor Ort. (dz)

