14.09.2018

Fahrzeugweihe bei der Werksfeuerwehr Fendt

Pfarrer Ivan Novosel segnet in Bäumenheim das neue LF 20 und den Gerätewagen Logistik

Bäumenheim Im Gerätehaus der Werkfeuerwehr Fendt in Asbach-Bäumenheim hat die Weihe der zwei Anfang des Jahres neu beschafften Feuerwehrfahrzeuge stattgefunden. Mit dem neuen Löschgruppenfahrzeug (LF 20), das mit einem Aufbau der Karlsruher Feuerwehrfahrzeuge ausgestattet ist sowie dem Gerätewagen Logistik (GWL) wurden die zwei altersschwach gewordenen Vorgängerfahrzeuge der Werkfeuerwehr ersetzt. In einer feierlichen Zeremonie wurden die Fahrzeuge, mit Umrahmung durch den Musikverein Asbach-Bäumenheim, von Pfarrer Ivan Novosel geweiht. Es folgte ein kurzer Abriss der Werksgeschichte, seit der Gründung als Reparaturwerkstätte durch Josef Dechentreiter im Jahre 1896 und der damit verbundenen Entstehung der Werkfeuerwehr im Jahre 1932, durch Vorsitzenden Thomas Haller. Anschließend fand die Schlüsselübergabe der Fahrzeuge statt. Nach einer Ansprache, in der er die Verdienste der Werkfeuerwehr besonders hervorhob, überreichte Personalleiter Robert Seidel als Vertreter der Werksleitung die Schlüssel der beiden Fahrzeuge an die Kommandanten der Werkfeuerwehr. Uwe Lingner bedankte sich als Kommandant im Namen aller Kameraden für die entgegengebrachte Würdigung der Tätigkeiten durch die Werksleitung, welche sich in einer guten Ausstattung der Werkfeuerwehr äußert. In einem Grußwort beglückwünschte Kreisbrandinspektor Jürgen Scheerer als Vertreter der Kreisbrandinspektion die Werkfeuerwehr zum neuen Gerät. (pm)

