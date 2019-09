Fair statt nur günstig: Landkreis soll nachhaltiger werden.

Plus Ob Plastikberge, Klimaschutz oder Arbeitsbedingungen: Der Landkreis Donau-Ries will das Thema „Nachhaltigkeit“ ganz oben auf die Agenda setzen. Was konkret bedeutet das?

Nachhaltigkeit. Es gibt wohl kaum ein Wort, dessen Wichtigkeit derzeit – neben „Klima“ und dem dazugehörigen Schutz – öfter angemahnt wird. Und doch ist es erst einmal nur ein Wort, gepaart mit allerlei vermeintlich oder tatsächlich guten Absichten. Mit Inhalten, denen Taten folgen, muss es meist noch gefüllt werden. Der Landkreis Donau-Ries will sich diesem umfangreichen Thema nun intensiv widmen und eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln – gemeinsam mit dem Kreistag und den Kommunen. Was steckt dahinter?

Für Landrat Stefan Rößle (CSU) ist das Thema Nachhaltigkeit kein neues, wie er gegenüber unserer Zeitung erklärt: Es reihe sich vielmehr ein in das, wohin der Zug ohnehin gehen sollte und was der Landkreis mit vielen Initiativen auf dem Feld der Entwicklungshilfe beim Projekt „1000 Schulen“ für bedürftige Länder begonnen habe. „Nachhaltigkeit“ stehe zurecht im Fokus – und zurecht beschreibe der Begriff ein weites Feld, das insgesamt wesentlich mehr Beachtung verdiente: Faire Arbeitsbedingungen weltweit, Bewahrung der Schöpfung, soziale Fairness und Klimaschutz – das alles seien Teilbereiche, die global stärker in den Blickpunkt gehörten und welche speziell die Jugend dieser Tage bei Demonstrationen und anderen Formen des Protests betone. „Es geht mir hier um mehr als ’nur’ um Klimaschutz“, sagt Rößle, denn „wenn wir eine Zukunft für uns und die nachfolgenden Generationen wollen, dann müssen wir uns in allen Politikbereichen am Leitprinzip Nachhaltigkeit orientieren.“ Man müsse handeln. Konzepte wie der ökologische Fußabdruck und Programme wie „Fair trade“, die menschenwürdige Arbeitsbedingungen sicherstellen sollen, umschrieben „neue menschliche Wirtschaftsweisen“, die auch „Veränderungen in unserer Lebensgestaltung verlangten“. Das betreffe den Landkreis und seine Behörden ebenso wie jede Kommune und jeden Bürger.

Als ersten Schritt soll nun im Landratsamt herausgefunden werden, wo Handlungsbedarf besteht. Es gebe Projekte, die durchaus bereits jetzt vorbildlich seien, zum Beispiel das Dorfladennetzwerk, das stark auf regionale Produkte setze. Oder der Einsatz für Blühflächen, der 2016 gegründete Landschaftspflegeverband und der Geopark Ries sowie die Heide-Allianz. In dieser Art gelte es mit Elan weiterzumachen und auch Initiativen von anderen Trägern oder der Bürgerschaft zu unterstützen. Anknüpfen will Rößle auch an die Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Anhand deren Zielen soll die Bestandsaufnahme in der Region durchgeführt werden.

Beispiele sind: der Bereich Mobilität/ öffentlicher Nahverkehr, die Entwicklung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft, Förderung bürgerschaftlichen Engagements, Klimaschutz, Armutsbekämpfung, Gesundheitsversorgung sowie zahlreiche weitere Aspekte, vor allem aus den Bereichen Soziales, Umwelt und Bildung. Möglichst alles soll künftig unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit eigens geprüft werden. Konkret könne der Kreis das etwa bei der Beschaffung von Materialien beeinflussen. Beispiel: In Zukunft solle bei der Beschaffung von Dienstkleidung nicht nur der Aspekt der Wirtschaftlichkeit geprüft werden, sondern auch die Frage, ob die Kleidung fair und nachhaltig produziert wurde.

Den Kommunen könne das Landratsamt eine solche Handlungsweise allerdings nur empfehlen. Die Behörde wolle aber mit gutem Beispiel vorangehen. Doch es sei nicht nur ein Signal, das man aussenden möchte. Mit gut 20 Prozent tragen, wie Rößle erläutert, Beschaffungen durch öffentliche Institutionen zum Bruttoinlandsprodukt bei. Es sei insofern eine Pflicht, dass die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehe und bei der Auftragsvergabe stets auf Nachhaltigkeit und Fairness achtet.

Starten soll demnächst auch eine Aktion für die Anpflanzung von 100000 neuen Bäumen im Kreis – es soll eine freiwillige Aktion mit Vereinen, Waldbesitzern, Förstern und Bürgern werden. Der Kreis wolle das Freiwilligenprojekt – wie schon bei „1000 Schulen“ – koordinieren. Rößles Büroleiterin Franziska Sperling hat zum Thema „Nachhaltigkeit“ promoviert und wird die Nachhaltigkeitsstrategie mit betreuen. Demnächst wird das Thema in den Kreistag eingebracht um möglichst viele Städte und Gemeinden an Bord zu holen. Dann würden in verschiedenen Bereich Arbeitskreise gebildet werden, um zu sehen, wo mehr Nachhaltigkeit am notwendig wäre. Und schließlich sollte nach der Theorie das Handeln folgen.

