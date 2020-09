12:20 Uhr

Falsche Polizisten überrumpeln Seniorin aus Tapfheim

Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich am Telefon als Beamte ausgeben und nach Wertgegenständen fragen. Wie die Täter in Tapfheim und Nördlingen vorgehen.

Im Donau-Ries-Kreis versuchen seit einigen Tagen offenbar Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, verstärkt, Senioren zu überrumpeln.

Am Dienstag zwischen 22 und 23 Uhr passierte dies bei zwei Rentnerinnen im Bereich Tapfheim. Die Unbekannten, die häufig aus sogenannten Callcentern agieren, schilderten wieder einmal, dass in der Nähe der Opfer eingebrochen worden sei und lediglich ein Teil der Diebesbande festgenommen habe werden können. Bei diesen sei ein Notizbuch mit dem Namen der jeweiligen Seniorin aufgefunden worden, was darauf schließen lasse, dass auch in ihre Anwesen eingebrochen werden sollte. In der Folge wird – sofern das vermeintliche Opfer auf den Anrufer eingeht – die Frage nach Wertgegenständen im Haus gestellt.

So verhalten sie sich bei Betrügeranrufen richtig

Weil in den Fällen in Tapfheim nicht reagiert wurde beziehungsweise die Betrugsmasche durch zurückliegende Presseberichte bekannt war, beendeten die Anrufer das Gespräch. Eine Telefonnummer der angeblichen Polizeibeamten war auf der Anzeige des Geräts nicht erkennbar, ist aber der Polizei zufolge letztendlich auch nicht zwingend erforderlich, zumal sich mit Hilfe technischer Manipulationen jederzeit eine beliebige Telefonnummer anzeigen lässt. Die Polizei rät in diesen Fällen, nicht näher auf die Anrufer einzugehen, das Gespräch zu beenden und die nächstliegende Polizeidienststelle zu verständigen.

Auch eine 103-Jährige lässt sich nicht täuschen

Dies tat am Mittwoch auch eine 103-Jährige in Nördlingen. Sie hatte einen Anruf von einer mutmaßlichn Betrügerin erhalten, die sich ebenfalls als „Kriminalpolizistin“ ausgab. Die geistig fitte Rentnerin durchschaute die Masche sofort und ließ sich auf nichts ein. Im Ries gingen an diesem Tag weitere Meldungen dieser Art bei der Polizei in Nördlingen ein. (dz)

