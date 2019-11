vor 57 Min.

Falscher Polizeibeamter am Telefon

Erneut versucht ein angeblicher Polizist einer Senioren Bargeld und Schmuck abzunehmen.

Zu einem erneuten Fall eines falschen Polizeibeamten am Telefon ist es, wie der Polizeiinspektion Donauwörth erst am Mittwoch bekannt wurde, bereits am 28. Oktober gekommen.

Gegen 22.35 Uhr rief mit unterdrückter Nummer ein „Polizeibeamter der PI Donauwörth“ bei einer 87-jährigen Donauwörtherin an. Der Mann sprach hochdeutsch ohne Akzent und teilte mit, dass in der Nachbarschaft der Dame eingebrochen worden sei. Nun wolle er das Vermögen der Seniorin schützen und erfragte, ob Bargeld oder Schmuck im Haus sei.

Polizist wollte wissen, ob die Frau alleine wohnt

Zudem wollte er wissen, ob die Anschlussinhaberin alleine wohnt. Diese handelte vollkommen richtig: sie legte auf, notierte sich die Angaben und informierte die „richtige“ Polizei. Diese ermittelt nun wegen eines versuchten Trickbetruges.

Bereits am Montagabend war eine Donauwörtherin von einem „Herrn Falk von der PI Donauwörth“ angerufen worden. Dieser hatte die gleiche Masche versucht, war aber ebenfalls gescheitert. (dz)

