05:01 Uhr

Falscher Polizist ruft an: Frauen lassen sich nicht täuschen

Zwei Tapfheimerinnen sind von einem angeblichen Mitarbeiter der Kriminalpolizei angerufen worden. Doch die Seniorinnen alarmierten die echte Polizei.

Eine Betrügerbande ruft offenbar wieder einmal reihenweise vorzugsweise ältere Personen in der Region an. Der Unbekannte am Telefon gibt sich jeweils als „Herr Stein von der Kriminalpolizei“ aus. Dies passierte nach Angaben der echten Polizei am Dienstag zwischen 21 und 21.30 Uhr mehrmals.

Der Täter behauptete, dass auf einer Liste eines festgenommenen Verdächtigen die Namen und Anschriften der jeweils Angerufenen aufgetaucht seien. Tatsächlich sind die Adressen offenkundig einer „Telefonbuch-Recherche“ entnommen, so die Polizei. Zwei betagte Tapfheimerinnen – 87 und 85 Jahre alt – reagierten vollkommen richtig: Sie gaben keine persönlichen Informationen preis und informierten die Inspektion in Donauwörth. Die ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

