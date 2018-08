00:36 Uhr

Familientag im Steinbruch

Exkursion und Kinderaktionen am 26. August

Die „Steinreichen 5“ – das sind die Kommunen Treuchtlingen, Pappenheim, Solnhofen, Langenaltheim und Mörnsheim. Sie haben es seit ihrer Gründung im Jahr 2005 mit ihrem Marketingverbund nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren geschafft, die weltbekannte Steinregion an den Nahtstellen von Oberbayern, Mittelfranken und Schwaben wieder verstärkt in das Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten zu bringen. Nach einem festgelegten Turnus kommt nunmehr der Markt Mörnsheim zum dritten Mal zum Zuge, am Sonntag, 26. August, ein Familienprogramm zum Thema Naturstein und Tourismus auszurichten.

Bereits zum zweiten Mal mit im Boot ist das Netzwerk Naturstein Altmühlfranken, ein Zusammenschluss der regionalen Natursteinbetriebe und der Kommunen der „Steinreichen 5“ sowie der Landkreise Weißenburg-Gunzenhausen und Eichstätt. Die Sommeraktion findet auf dem Gelände der Firma Solnhofer Aktien-Verein im Ortsteil Maxberg, zwischen Mörnsheim und Solnhofen gelegen und im Jahre 1857 gegründet, statt. Unter dem Motto „Naturstein im Original inmitten reizvoller Natur“ soll von 10 bis 17 Uhr für Unterhaltung und Information gesorgt sein.

Die Produktionsräume des Unternehmens sind geöffnet, ebenso werden Kinderaktionen und eine Exkursion „über Stock und Stein“ in ehemalige Steinbrüche mit artenreicher Flora und Fauna als Naturführung angeboten. Für Speis und Trank ist gesorgt. Das Familien- und Kinderprogramm bietet unter anderem eine Schatzsuche, Fossiliensuche und ein Gewinnspiel. (dz)

