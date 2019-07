vor 4 Min.

Farbenreich und transparent

Pieter Wispelwey am Cello und Paolo Giacometti am Flügel sind ein bestens eingespieltes Duo, was die Musiker auch in Leitheim bewiesen.

Pieter Wispelwey und Paolo Giacometti spielen in Leitheim Stücke von Schubert und Brahms

Von Tobias Böcker

Cello und Klavier, Pieter Wispelwey und Paolo Giacometti, Franz Schubert und Johannes Brahms: Die Leitheimer Schlosskonzerte boten ein so feines wie charakterstarkes Duo, das beiden Komponisten alle Ehre erwies.

Dies sämtlich in Stücken, die ursprünglich für eine andere Besetzung komponiert sind. In hoch konzentrierter Empathie spielten Wispelwey und Paolo Giacometti zunächst Franz Schuberts 1824 ursprünglich für die Arpeggione geschriebene Sonate a-Moll, ein heute vergessenes, ein Jahr zuvor in Wien erfundenes Instrument, das Merkmale der Gitarre mit denen des Cellos verband. Die seit vielen Jahren ideal aufeinander eingespielten Duopartner ließen Harmonie und Kontraste der Komposition gleichermaßen zur Geltung kommen und gaben der lyrischen Emotionalität des virtuosen Werkes in einem so farbenreichen wie transparenten Klangbild allen Raum, sich zu entfalten. Mit sehr klarer Stimme sang das Cello die innigen Melodien, in gleichermaßen empfindsamer Weise ließ das Klavier die reine Kraft der Musik für sich sprechen.

Schier halsbrecherische Virtuosität verlangen Franz Schuberts ursprünglich für Flöte und Klavier geschriebene Variationen über „Trockne Blumen“ nach einer sanglich schönen Introduktion den Musikern ab. „Angstgegner für Flötisten“, meinte Pieter Wispelwey denn auch augenzwinkernd nicht ohne hinzuzufügen, dass das auch für das Cello gelte. Wiewohl also mit virtuosen Ansprüchen, raschen Sprüngen und hurtigen Wirbeln nur so gespickt, meisterten Wispelwey und Giacometti die Variationen in je vollkommener Souveränität und beeindruckendem Klangreichtum. Erst jüngst konnten Pieter Wispelwey und Paolo Giacometti den Brahms-Preis 2019 entgegennehmen. So durfte der Hamburger Komponist, dem sie Jahre der Hingabe gewidmet haben, natürlich auch in Leitheim nicht fehlen.

Zwei seiner Spätwerke, beide durch Brahms Begegnung mit dem Klarinettisten Richard Mühlfeld inspiriert und für dessen Instrument geschrieben, kamen im Saal des Schlosses auch auf Cello und Klavier zu ihrer vollen Geltung.

In beiden Sonaten fanden Wispelwey und Giacometti in passionierter Deckungsgleichheit von Hirn, Herz und Hand, analytischer Klarheit, leidenschaftlicher Emotion und virtuoser Instrumentenbeherrschung zu großer Kunst.

Hätte Johannes Brahms seinerzeit Pieter Wispelwey kennengelernt, wer weiß, vielleicht wäre seiner schöpferischen Lust auch noch eine Cellosonate entsprungen.

Themen Folgen