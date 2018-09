vor 24 Min.

Fasching: Wie steht es um die Umzüge im Landkreis?

Genderkinger Faschingsfreunde haben ihren Gaudiwurm abgesagt. Auch andere Vereine haben zu knabbern. Was das größte Problem ist.

Von Manuel Wenzel

Das Aus für den Genderkinger Gaudiwurm schlägt weiterhin hohe Wellen. So trafen sich in dieser Woche Vertreter einiger anderer Faschingsvereine, die ebenfalls einen Umzug veranstalten, um die Situation zu besprechen und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Denn unisono betont man vonseiten der närrischen Zunft, dass das vom Landratsamt mittlerweile geforderte Sicherheitskonzept eine große Hürde darstelle. Die Erstellung durch eine externe Firma könne Kosten bis in den fünfstelligen Bereich verursachen, heißt es aus den Vereinen. Nachfolgend ein Überblick, wie es um die Zukunft der großen Faschingsumzüge im Landkreis Donau-Ries bestellt ist:

Genderkingen: Alternative Pläne

Das Aus für den Umzug ist beschlossene Sache. Udo Heininger, Präsident der Genderkinger Faschingsfreunde, kündigt aber an: „Wir werden uns nicht unterkriegen lassen und machen uns schon jetzt Gedanken für den Faschingssamstag.“ An diesem Tag fand sonst der traditionelle Gaudiwurm durch die Lechgemeinde statt, den in den vergangenen 20 Jahren regelmäßig tausende Zuschauer verfolgten. Für die Absage habe es viel Verständnis gegeben – „das macht die Sache im Herzen ein wenig leichter, wenn es auch eine absolut harte Entscheidung war“. Heininger moniert, dass es vonseiten der Kreisbehörde kein Entgegenkommen gebe, ob man einen Umzug in kleinerem Rahmen vielleicht ohne Sicherheitskonzept veranstalten kann. Denn ein solches sei mit erheblichem zeitlichen Aufwand und hohen Kosten verbunden. Dabei werde es eine 100-prozentige Sicherheit nie geben können. Heininger nennt ein Beispiel. „Früher war es so: Ein Betrunkener fällt über einen Stein. Dann hieß es: Selber schuld, soll er halt weniger trinken. Heute wird zuerst die Frage gestellt, ob der Veranstalter den Stein nicht hätte beseitigen können.“

Bäumenheim: Umzug soll steigen

Am „Rußigen Freitag“ steht im Narrenkalender der Nachtumzug in Bäumenheim als fixer Termin. Das soll auch 2019 und in den folgenden Jahren so bleiben. Man werde alles versuchen, dass es den Nachtumzug weiterhin gibt, sagt Marion Lang, Präsidentin des Carneval-Clubs Bäumenheim. Dass man nun ein – auch als solches deklariertes – Sicherheitskonzept vorlegen müsse, sei allerdings schon eine große Herausforderung. Darin werden unter anderem ein Evakuierungsplan, speziell ausgewiesene Fluchtwege oder der Ablaufplan für einen Veranstaltungsabbruch gefordert. „Wir schauen, ob wir das selber hinbekommen“, berichtet Lang. Das Konzept zu vergeben, sei finanziell fast nicht stemmbar. „Wir müssen unser Geld schließlich auch schwer verdienen.“ Schließlich gebe es in Bäumenheim im Verlauf einer Session neben dem Umzug weitere Veranstaltungen, die finanziert werden müssten. Die Nachricht aus Genderkingen habe sie traurig gestimmt, verrät Lang. „Wir kennen uns untereinander ja gut. Fasching ist eben unser Ding – und wir machen das ja in erster Linie nicht für selber.“ Die CCB-Präsidentin ist unsicher, ob Genderkingen die einzige Absage bleiben wird. Den Nachtumzug in Bäumenheim soll es aber nicht treffen. „Das wäre schon der Hammer, wenn wir soweit gehen müssten.“ Sie bedauert, dass es meist „nur ein paar Knallfrösche“ unter den tausenden Besuchern seien, die mit ihrem Verhalten für immer weiterer Verschärfungen der Auflagen sorgen. „Und wenn doch etwas passiert, müssen wir als Veranstalter den Kopf hinhalten.“ Dass der Region ohne die Umzüge etwas fehlen würde, steht für Lang außer Frage: „Sie gehören zum Fasching wie die Christbaumkugeln zu Weihnachten.“

Rain: Konzept selbst erstellen

Der Faschingsclub Rain (FCR) will das Sicherheitskonzept ebenfalls in Eigenregie auf den Weg bringen, wie Präsident Florian Riehl berichtet. „Das legen wir dann der Stadt und dem Landratsamt vor und wenn man dort einverstanden ist, machen wir auch unseren Umzug.“ Der Tillywurm findet traditionell am Faschingssonntag statt. In Rain habe man den Vorteil, dass es für das Stadtfest bereits ein grundsätzliches Konzept gebe. Dieses könne man zum Teil übernehmen. Den Rest würden sechs bis sieben Freiwillige aus dem Verein erarbeiten. Riehl ist zuversichtlich, dass es den Umzug in Rain weiter geben wird. Die Vorbereitungen würden demnächst auch konkreter anlaufen, denn Ende September werden in der Regel die Einladungen verschickt. Dabei bleibe für den FCR am Faschingssonntag, an dem immer bis zu 60 Mitglieder anpacken und mithelfen, nichts hängen. „Nach dem Umzug und der anschließenden Party in der Turnhalle steht die Null“, sagt der Präsident. Dass einmal ein Verein seinen Umzug aufgibt, habe ihn nicht unbedingt überrascht. „Dass es Genderkingen ist dagegen schon.“

Wemding: Keine Wagen mehr

„Wir haben die Probleme nicht in dieser Form“, sagt Sandra Eireiner, Präsidentin der Wemdosia. Daher ist sie überzeugt, dass der Wemdinger Gaudizug, der immer am Faschingsdienstag steigt, bestehen bleibt. In Wemding gebe es ohnehin fast keine Wagen. „Unser Umzug besteht schon immer zum großen Teil aus Fußgruppen.“ Künftig werde es aber überhaupt keine Wagen mehr geben. Das habe man heuer so beschlossen. Auch der Elferrat wird laut Eireiner dann zu Fuß durch die Stadt ziehen. Was das Sicherheitskonzept angeht, könne man sich an dem für das Historische Stadtfest im kommenden Jahr anlehnen. Eireiner hat für die Entscheidung der Genderkinger Faschingsfreunde aber vollstes Verständnis. „Wir engagieren uns über ein normales Maß und kriegen dann die komplette Haftung aufgedrückt. Wenn zum Beispiel etwas auf einem Wagen passiert, ist erst einmal nicht dessen Leiter verantwortlich, sondern der Veranstalter. Und als Präsident haftet man da persönlich.“ Eireiner bedauert auch, dass vonseiten des Landratsamt das Engagement nicht immer wertgeschätzt werde. Bei einer Besprechung in der Kreisbehörde Mitte des Jahres, auf der auch die neuen Auflagen vorgestellt wurden, sei es überwiegend um Themen wie Alkohol und Lärm gegangen. „Wir stecken da so viel Arbeit und Zeit rein, und dann hört man fast nur so etwas. Das ist schon ein bisschen unfair.“ Schließlich brächten die Faschingsvereine mit ihren Veranstaltungen auch viel Freude und Spaß und damit „Licht in die dunkle Jahreszeit“.

Oberndorf: Warten auf das Ok

Ebenfalls am Faschingsdienstag heißt es „Lech Ahoi“, wenn sich der Umzug durch Oberndorf schlängelt. Der dortige Faschingsclub ist guter Dinge, dass die Tradition weitergeht. Wie Schatzmeisterin Andrea Maifeld mitteilt, habe man bereits in Eigenregie ein Sicherheitskonzept erstellt, dass kommende Woche in der Gemeinde abgegeben werden soll. „Wir müssen warten, was der Bürgermeister sagt. Danach sehen wir weiter.“ Rund 50 Ehrenamtliche seien am Tag des Umzugs im Einsatz – Gewinn mache der Verein mit dem Lechexpress aber nicht. „Eigentlich bleibt nichts hängen.“ Darum gehe es aber auch nicht primär – vielmehr wolle man den Besuchern und Teilnehmern eine Freude bereiten, so Maifeld. „Solange wir nicht draufzahlen, ist das schon in Ordnung. Auch wenn bei uns im Vorfeld, am Umzug selbst und beim Aufräumen oft gemeckert wird wegen der vielen Arbeit, freuen sich doch alle wieder, wenn der Fasching ansteht.“ Die Nachricht der Nachbarn aus Genderkingen sie für sie ein „Schock“ gewesen. Sie habe schon geahnt, dass es Absagen geben könnte. Mit Genderkingen habe sie aber nicht gerechnet. Dass auch in Oberdorf auf Wagen verzichtet wird, sei ebenfalls schon einmal diskutiert worden. Schließlich habe man davon Abstand genommen. „Die Fußgruppen kommen weitgehend aus dem Dorf. Die Wagen machen den Großteil der auswärtigen Teilnehmer aus. Die wollen wir nicht ausschließen.“

Mertingen: Termin steht bereits

Der Termin für 2019 steht: Am 10. Februar soll der Umzug der Faschingsfreunde Mertingen im kommenden Jahr über die Bühne gehen, wie Präsidentin Corinna Wiedemann verrät. Die Einladungen würden demnächst verschickt. Das Sicherheitskonzept sei ein großer Brocken, doch in Mertingen ist man in dieser Sache zuversichtlich. Dabei ist Wiedemann zufolge noch nicht klar, ob man dieses selbst erstellt oder vergebe. Der Umzug spiele für den Verein auch finanziell eine wichtige Rolle. „Er ist auch dazu da, um unsere Fixkosten im restlichen Jahr für Fortbildungen, Kostüme, Busfahrten oder Gema zu decken. Wir könnten es uns vielmehr nicht leisten, den Umzug abzusagen“, sagt die Präsidentin. Vom Aus des Genderkinger Gaudiwurms sei sie überrascht gewesen. Aber das müsse jeder für sich entscheiden. Bestätigen kann aber auch Wiedemann, dass es immer schwieriger wird, Helfer zu finden. Rund 50 Ehrenamtliche sind am Tag des Umzugs in Mertingen im Einsatz. „Jeder will feiern. Aber aufbauen, aufräumen oder gar Verantwortung übernehmen, das wollen immer weniger.“

Donauwörth: Vorgaben wie bisher

Auf der Homepage der Faschingsinitiative Donauwörth (IFD) wird der Umzug im kommenden Jahr für 17. Februar schon angekündigt. „Das ist eigentlich festgelegt“, sagt IFD-Präsident Ulrich Reitschuster. In Sachen Auflagen gelte hier eine andere Lage als in den übrigen Faschingsorten. Die Vorgaben für Veranstaltungen in der Großen Kreisstadt kämen aus dem dortigen Rathaus und nicht aus dem Landratsamt, erklärt Reitschuster. In den vergangenen Jahren habe die IFD immer gemeinsam mit dem Ordnungsamt, der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungskräften ein Konzept für den Umzug erstellt. „Mein aktueller Stand ist, dass sich für uns nichts ändert, was die Vorgaben angeht“, so der IFD-Chef, was auch vom städtischen Ordnungsamt auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt wird. Die IFD sei ohnehin schon seit Längerem bemüht, die Zahl der sogenannten „Saufwagen“ zu minimieren und eher in Richtung Fußgruppen zu gehen. Nach dem Donauwörther Umzug im vergangenen Jahr ereignete sich tragische Unglück, bei dem sich ein junger Mann schwere Verletzungen zugezogen hatte. Das sei für IFD als Veranstalter auch nicht einfach zu verarbeiten gewesen, so Reitschuster. „Daran hätten aber auch schärfere Vorschriften für die Veranstaltung nichts geändert, weil das Ganze ja erst danach passiert ist.“ Wie und wo es nach dem kommenden Umzug weitergeht, sei noch unklar. Das Tanzhaus könne für die anschließende Party ja nicht genutzt werden. Fest steht laut Reitschuster dagegen, dass alle anderen Innenveranstaltungen der IFD in der kommenden Session in der Neudegger Halle stattfinden.

Megesheim: Alles ist denkbar

Der einzige große Umzug im Ries findet am Faschingssonntag in Megesheim statt. Ob diese Tradition aber ihre Fortsetzung findet, ist derzeit offen. „Aktuell ist alles denkbar“, sagt Thomas Aust, Vorsitzender der Faschingsfreunde Megesheim. Auch eine Absage sei nicht ausgeschlossen. Alles hänge am Sicherheitskonzept. „Derzeit sind wir am recherchieren, wir wir das in den Griff kriegen. Das ist ein enormer Aufwand – personell, zeitlich und finanziell.“ Die Megesheimer wollen sich zunächst ein Angebot einer Firma für die Erstellung des Konzepts einholen. „Danach wägen wir ab.“ Sollte der Umzug nicht mehr über die Bühne gehen, wollen die Verantwortlichen dennoch weiter am Faschingssonntag festhalten. „Das hat Tradition in Megesheim. Wenn wir etwas machen, dann am Sonntag – in welcher Form auch immer“, so Aust.

Rößle: Gemeinsam Weg finden

„Ich bin selbst ein Faschings-Fan. Und es ist natürlich auch nicht in unserem Sinne, dass Umzüge ausfallen müssen, denn sie sind etwas Besonderes“, sagt Landrat Stefan Rößle. Jedes Jahr gebe es eine Besprechung mit den Vereinen im Hinblick auf die Umzüge. Dabei werden auch die Auflagen thematisiert. „Wir wollen die Verantwortlichen unterstützen und betreuen, und nicht drangsalieren“, versichert Rößle. Schließlich würden die Vereine im Falle der Fälle verantwortlich gemacht. „Und wie sich leider zuletzt gezeigt hat, passieren nicht nur Sachschäden. Es können auch Menschen zu Schaden kommen.“ Dem Landrat ist daran gelegen, dass die Organisatoren der Umzüge keine Probleme bekommen. Ab einer gewissen Größenordnung sei ein Sicherheitskonzept notwendig – „zum Schutz und zur Sicherheit aller, auch der Vereine“, bekräftigt Rößle. Nachdem es aber offenbar nach wie vor Gesprächs- und Klärungsbedarf gebe, will der Landrat die Faschingsvereine zu einem erneuten Austausch einladen. Dabei sollen Fragen geklärt werden wie: Wann brauche ich ein Sicherheitskonzept? Was muss drinstehen? Wie umfangreich muss es sein? „Das soll ein Angebot und eine Hilfestellung für die Vereine sein. Denn auch wir wollen einen Weg finden, der für sie sinnvoll und machbar – auch in finanzieller Hinsicht – ist.“

