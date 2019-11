vor 3 Min.

Faschingsfreunde finden kein Erwachsenen-Prinzenpaar

In Mertingen reagiert mit Niklas I. und Eyleen I. jetzt der Nachwuchs. Was die Präsidentin dazu sagt.

Auch die Faschingsfreunde Mertingen haben – nach 254 Tagen ohne Fasching – die närrische Saison eröffnet. Dies geschah bei einem Spektakel in der Aula der Antonius-von-Steichele-Grundschule.

Präsidentin Corinna Wiedemann begrüßte unter den Gästen die befreundeten Faschingsgesellschaften aus Oberndorf, Genderkingen, Donauwörth, Wemding und Huisheim. Gemeinsam mit dem Komitee und der Zunftgruppe Mertinger Höllweiber wurde die Saison 2019/20 gestartet, die unter folgendem Motto steht: „Ob Ninjas, Geishas, Pandas oder Drachen, die Mertinger Faschingsfreunde bringen euch aus Fernost zum Lachen.“

90 Aktive in den Tanzgruppen

Kinderhofmarschall Luna Bläßing und Hofmarschall Sandra Hurler führten durch die Vorstellung der sechs Tanzgruppen mit rund 90 Aktiven. In dieser Saison sind die Showsternchen, Dance Stars, Power Boys, Teeny Garde, Prinzengarde und der Showtanz zu sehen.

Mit ihrem letzten Walzer verabschiedeten sich die bisherigen Prinzenpaare, bevor sie ihre Amtsgeschäfte an die Nachfolger weitergeben mussten. Leider, so teilte Präsidentin Wiedemann mit, haben die Faschingsfreunde heuer kein Erwachsenen-Prinzenpaar gefunden. Dies sei erstmals in der Geschichte des Vereins der Fall. Es zeige sich auch hier, dass es immer schwieriger werde, Menschen zu finden, die ein Ehrenamt übernehmen wollen. Allerdings zeigte sich Corinna Wiedemann überzeugt: „Wir kriegen das in dieser Saison auch so hin.“ Schließlich gebe es ein Kinderprinzenpaar. Im Kampf mit dem wilden Drachen Sukam gelang es Prinz Niklas I. (Burger) vom Berg der Drachenreiter, die schöne Prinzessin Eyleen I. (Puc) vom Tal der magischen Lotusblüte zu befreien.

Die Höllweiber hatten den Zweiten Bürgermeister Hans Mair besucht und den Rathausschlüssel sowie den Gemeindeschatz in Verwahrung genommen. (dz/wwi)

Themen folgen