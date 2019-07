vor 37 Min.

Fast begeisterte Zustimmung für die Freibadpläne

Die Stadträte unterstützen die neuen Attraktionen schier umfänglich

Nachdem grundsätzlich seit Längerem klar ist, dass das Freibad saniert wird, besser gesagt: saniert werden muss, war es keine Überraschung, dass die Pläne des Architekten Zustimmung erhielten. Allerdings gab es auch interessante Anmerkungen im Gremium.

Brigitte Kundinger-Schmidt (SPD/ BfD) betonte mit Nachdruck, dass man keinesfalls auf den Spielbach für die Kleinen verzichten dürfe. Ferner forderte sie, dass in den Planungen ausreichend (schattige) Sitzbänke für die Eltern vorhanden sein müssten. Auch der Weg vom Kinderbereich zu den Toiletten dürfe keinesfalls zu lang sein sein. Fraktionskollege Thomas Straulino mahnte an, jetzt nicht zu sparen beim Freibad, sondern „ein Sahnestück“ zu schaffen. Birgit Rößle (CSU) zeigte sich ebenfalls begeistert von den Plänen: Für den Nichtschwimmerbereich sei das Wort „Freizeitbecken“ griffiger im positiven Sinne. Das sanierte Bad werde ein Besuchermagnet, auch für Leute von außerhalb: „So etwas gibt es sonst nirgendwo im Umland.“ Rößle gab zu bedenken, den Kassenbereich möglichst mit zu modernisieren.

Dem allgemeinen Lob schloss sich Manfred Hofer (EBD) an: „Um diese Attraktion werden uns andere Städte beneiden.“ Hofer riet dazu, bei den Rutschen auf Edelstahl umzusatteln, da solche Rutschen wertiger wären. „Felix Donauwörth“ (glückliches Donauwörth) schloss Hofer seine Ausführungen. Josef Reichensberger (AL/JB) gab zu bedenken, nicht auf die Unterwasserscheinwerfer zu verzichten – zumal an abendliches Schwimmen gedacht sei. Sie seien ein klarer Sicherheitsfaktor. Stefanie Musaeus (PWG/ FW)meinte, dass hoch spritzende Düsen im Nichtschwimmerbecken nicht unbedingt förderlich seien, wenn dort auch Kinder ans Wasser gewöhnt werden sollen. Über die Errichtung einer Speedrutsche sei sie geteilter Meinung. Musaeus sagte (an die Adresse der Grünen), dass gegebenenfalls Bäume am Schellenberg gestutzt werden müssten, auch damit ein guter Blick vom Bad ins Tal gewährleistet sei. Albert Riedelsheimer (Grüne) zeigte sich zufrieden mit den Ausführungen des Architekten und der Ingenieure. Er betonte, dass jeder Bereich noch einzeln geprüft werden müsse, damit die realistische Nützlichkeit auch einwandfrei feststehe. Sämtliche Planungen werden nun in den Fraktionen besprochen. (hilg)

