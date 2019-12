10:44 Uhr

Faustschlag ins Gesicht: 25-Jähriger verletzt

Von wegen vorweihnachtlicher Frieden: In Donauwörth ist am Freitagabend ein Mann vor einem Lokal gewalttätig geworden.

Auf der Riedinsel in Donauwörth hat am Freitagabend ein 38-Jähriger einen anderen Mann durch einen Faustschlag verletzt. Opfer ist der Polizei zufolge ein 25-Jähriger, der gegen 20 Uhr ein Lokal verließ. Nach Angaben des Riesers griff ihn vor dem Gebäude unvermittelt ein anderer Mann an, der sich dort gerade aufhielt. Die alarmierten Gesetzeshüter konnten bei der Aufnahme des Sachverhalts den Verdächtigen vor Ort identifizieren. Es stellte sich heraus, dass der 38-Jährige, der aus Stadtbergen bei Augsburg stammt, dem jungen Mann ins Gesicht geschlagen hatte. Dadurch erlitt dieser eine Jochbeinprellung und einen Bluterguss am Auge.

Nach dem Schlag kam es noch zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, die der Sicherheitsdienst unterband, der anlässlich des Weihnachtsmarkts im Ried eingesetzt war. Der 38-Jährige hat nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung am Hals. (dz)

