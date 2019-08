14:00 Uhr

Feiern im Landkreis Donau-Ries vom 23. bis 28. August

Inmitten tausender Sonnenblumen steigt in Großsorheim auch an diesem Wochenende wieder das Sunfield Festival.

Alle Partys im Landkreis Donau-Ries im Überblick. Von Donauwörth, Nördlingen bis Hamlar erfahrt ihr hier, was in der Region am Wochenende geht.

Sonne und Regen wechseln sich in den vergangenen Tagen fleißig ab. Das wird voraussichtlich auch am Wochenende so bleiben. Da gibt es nur drei Möglichkeiten: Entweder steigt man in den Flieger und tankt in anderen Gefilden fleißig Sonne, man feiert in den überdachten Locations in der Region oder genießt den Pina Colada beim Sunfield Festival in Großsorheim. Wir haben uns für die letzten beiden Möglichkeiten entschieden und präsentieren euch den Partykalender für den Landkreis Donau-Ries und Umgebung vom 23. bis 28. August.

Die Partys im Kreis Donau-Ries am Freitag, 23. August

Hamlar: Rockmusik: Classic Rock.

Nördlingen: Living: Freutag.

Großsorheim: Sunfield Festival mit DJ Haggis und DJ El Mar ab 21 Uhr





Die Partys im Kreis Donau-Ries am Samstag, 24. August

Hamlar: Rockmusik: Classic Rock.

Nördlingen: Living: Living Saturday.

Großsorheim: Sunfield Festival: 90er-Party mit DJ Haggis und DJ Jürgen ab 21 Uhr





Die Partys im Kreis Donau-Ries am Sonntag, 25. August

Pfäfflingen: Tanzzentrum: Happy Sunday.





Die Partys im Kreis Donau-Ries am Mittwoch, 28. August

Hamlar: Rockmusik: Classic Rock.





Eure Party soll auch im Kalender erscheinen? Dann schreibt und kurz eine Mail an redaktion@donauwoerther-zeitung.de beziehungsweise redaktion@rieser-nachrichten.de.