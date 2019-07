17:15 Uhr

Feiern in der Region vom 18. bis 21. Juli

Alle Partytermine für das kommende Wochenende auf einen Blick.

Donnerstag, 18. Juli

Donauwörth: Reichsstraßenfest: Paradise, Funk’n’Roll und Reload (ab 19 Uhr)

Donauwörth: Doubles: After Reichsstraßenfest Party ab 22.30 Uhr

Freitag, 19. Juli

Donauwörth: Reichsstraßenfest: Rockaholixs Buam, Stadtkapelle Donauwörth und Four on the Floor (ab 19 Uhr)

Donauwörth: Doubles: After Reichsstraßenfest Party ab 22.30 Uhr

Holzkirchen: 70 Jahre SV Holzkirchen: Pfeffiparty ab 21 Uhr

Nördlingen: Living: Freutag.

Alerheim: SG Alerheim: Players Night (nach Elfmeterschießen)

Fremdingen: Blasius-Festival

Wassertrüdingen: Afrika-Karibik-Fest

Samstag, 20. Juli

Donauwörth: Reichsstraßenfest: Caro Blues Band (ab 18 Uhr), Fischerand Friends (ab 21.30 Uhr), Overman Brass Band (ab 19 Uhr), d’Holzheimer (ab 19 Uhr)

Nördlingen: Living: Living Saturday.

Alerheim: SG Alerheim: ab 20 Uhr Live-Musik mit Four on the Floor.

Holzkirchen: 70 Jahre SV Holzkirchen: Bunter Abend mit der Stadtkapelle Harburg im Festzelt

Hainsfarth: Am Burschel: ab 22 Uhr Rocknacht mit „AC/Eazy“.

Donauwörth: Doubles: After Reichsstraßenfest Party ab 22.30 Uhr

Fremdingen: Blasius-Festival

Wassertrüdingen: Afrika-Karibik-Fest

Sonntag, 21. Juli

Fremdingen: Blasius-Festival

Wassertrüdingen: Afrika-Karibik-Fest