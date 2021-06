Donauwörth-Riedlingen

17:35 Uhr

Feiernde hinterlassen Müllberge am Baggersee in Riedlingen

Am Wochenende wurde der Sportplatz am Riedlinger Baggersee zur Partyzone. Die Spuren waren am Montag nicht zu übersehen.

Plus Nach einem heißen Wochenende bleiben am Riedlinger Baggersee jede Menge Müll und Scherben zurück. So will die Stadt Donauwörth dem nachgehen.

Von Barbara Wild

Scherben liegen im Gras, Flaschen stapeln sich auf der Tischtennisplatte, Mülltonnen laufen über – nein, es war nicht schön, wie sich am Sonntagvormittag die Wiesen am Riedlinger Baggersee in Donauwörth präsentierten. Verständigte Mitarbeiter der Stadtgärtnerei mussten anrücken, um den Müll zu beseitigen, den wohl Feiernde am Freitag und Samstag zurückgelassen hatten.

