vor 11 Min.

Feldtag: Neue Sorten werden vorgestellt

Schlechte Preise sorgen aber für mäßige Stimmung bei den Rübenanbauern

Zum 15. Mal hat der KWS-Feldtag in Rain auf dem Versuchsfeld von Bruno Schmelcher in Rain stattgefunden. Über 100 Besucher trafen sich an der Schmelcherhalle. Die Landwirte kamen aus dem Donau-Ries und den benachbarten Landkreisen. Der bayerische Zuckerrübenanbauerverband war vertreten durch Ausschussmitglied Thomas Hurler. Zur Zeit findet die Kontrahierung für das Anbaujahr 2020 und die damit verbundene Saatgutbestellung statt.

Wegen der nicht zufriedenstellenden Preise für die Zuckerrüben ist die Stimmung in der Landwirtschaft nicht gut. Das wurde bei der Zusammenkunft in Rain deutlich. Versuchsansteller Schmelcher erklärte die Arbeitsgänge wie Düngung, Niederschlagsverteilung und Herbizideinsatz im Versuchsschlag.

Beratungsstellenleiter Werner Linzmeier von der KWS Saat SE stellte die Sorten vor: Danicia und die Annelaura sind die meist angebauten Sorten. Auch die Isabella und im Nematodenbereich die blattgesunde Annarosa stehen auf der Liste für die Saatgutbestellung für 2020. Neuzulassungen von 2018 sind Advena und Lunella und von 2019 ist die blattgesunde Sorte Calledia. Alle Sorten stehen auf dem Versuchsfeld an der Schmelcherhalle bis Anfang November. Von der Maisabteilung konnte Max Faul die Zwischenfruchtmischungen vorstellen. (kbs)

Themen Folgen