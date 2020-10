28.10.2020

Ferien im Museum Kulturland

Vielfältige Kurse sind im Angebot

In den Herbstferien bieten die Verantwortlichen des Museums Kulturland in Maihingen ein Ferienprogramm an. Im Mittelpunkt sollen Herbstbräuche und Vorbereitungen auf die Advents- und Weihnachtszeit stehen. Von Dienstag, 3., bis Donnerstag, 5. November, werden an jedem Tag zwei Ferienkurse angeboten.

Beispielsweise sollen im Holzbackofen Brötchen und Lebkuchen mit Honig gebacken, Dekorationen für den Advent gebastelt und aus echtem Bienenwachs Kerzen kreiert werden. Zudem führt ein Kurs in die Technik des Kerzentauchens ein, in einem weiteren sollen aus verschiedenen Materialien wie Bienenwachs, Holz und Filzwollen Weihnachtssterne gebastelt werden. Für die Teilnahme ist eine verbindliche Voranmeldung nötig. Zwischen den Kursen am Vormittag von 10 bis 12 Uhr und am Nachmittag von 13 bis 15 Uhr besteht die Möglichkeit der Mittagsbetreuung.

Familientag mit Stockbrot und Rübengeistern

Zum Ferienende veranstaltet das Museum am Sonntag, 8. November, von 13 bis 17 Uhr einen Familien-Ferientag. Aus Futterrüben sollen an diesem Tag Rübengeister geschnitzt werden. Auch Stockbrote können gebacken werden. Aus dem Holzbackofen des Museums soll es zudem Walnussbrot, Zwiebelkuchen und süßes Martinsgebäck geben. Im Museum sind derzeit die Ausstellungen zur Landwirtschaft und zur Alltagskultur im Ries sowie die Sonderausstellungen „Die Honigmacher: Bienen und Imker“ und „Die Welt der kleinen Wunder – Lebensraum Kleingewässer und Feuchtgebiete“. (pm)

Die einzelnen Termine und weitere Informationen zum Ferienprogramm sind im Internet abrufbar unter: mklr.bezirk-schwaben.de/angebote/angebote-fuer-familien-kinder-und-jugendliche. Anmeldungen sind telefonisch unter der Nummer 09087/9207170 oder per E-Mail an mklr@bezirk-schwaben.de möglich.

