vor 21 Min.

Ferienland: Neues Projekt Lech-Radweg startet

Landkreis macht bei grenzübergreifender Aktion mit. Diese bietet einige Innovationen

Radfahren und doch mit hohem Genussfaktor: Das verspricht der Lech-Radweg vom Oberlauf in Steeg bis zur Mündung in die Donau. Dieses Radfahrerlebnis wird nun durch eine enge Verzahnung der Anliegerregionen dank der „Interegg“-Förderung in den nächsten drei Jahren optimiert, heißt es in einer Pressemitteilung. An dem grenzübergreifenden Projekt beteiligt sich auch der Landreis Donau-Ries.

Damit soll gemeinsam eine einheitliche, naturnahe Route mit einer leicht erkennbaren Beschilderung sowie einer radfahrgerechten Infrastruktur erarbeitet werden. Hierzu gehören neben Ruhestationen entlang der 256 Kilometer langen Strecke spezialisierte Gastgeber und barrierefreie Abschnitte. Neu ist bei diesem Projekt die Entwicklung eines digitalen Reiseassistenten, der sowohl alle etablierten Sprachassistenten wie etwa Alexa, als auch WLAN-Hotspots entlang der Strecke beinhaltet.

Die Allgäu GmbH wird gemeinsam mit dem Projektpartner Tourismusverband Ferienregion Tiroler Lechtal die kommenden drei Jahre an der Optimierung der Radroute Lech-Radweg arbeiten. Dies beinhaltet unter anderem die konkrete Festlegung der Route auf dem bereits vorhandenen Radwegenetz und einen Qualitätscheck des Radweges einschließlich der Infrastruktur entlang der Strecke. Ein neues Markierungszeichen wird den Genuss-Radlern den Weg entlang des Lechs weisen. Für die Bewerbung sollen bis 2021 neben der gedruckten Radkarte und Bewegtbildern auch Audio-Touren für Sehbehinderte erstellt werden. Von der Quelle bis zur Mündung beteiligen sich alle Anliegerregionen an der Gestaltung des Lech-Radweges: TVB Naturparkregion Reutte, Lechtal Tourismus, Landkreis Ostallgäu, Landratsamt Weilheim-Schongau, Landratsamt Landsberg am Lech, Landkreis Augsburg, Stadt Augsburg, Landratsamt Aichach-Friedberg, Landkreis Donau-Ries und der Bezirk Schwaben. Landrat Stefan Rößle äußert sich positiv über das grenzüberschreitende Gemeinschaftsprojekt: „Ein derartiges Modellvorhaben erweitert das Portfolio des nachhaltigen Tourismus in unserer Region.“ (pm)

