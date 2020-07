00:31 Uhr

Fertig mit der Schule, aber noch ohne Ausbildungsplatz?

Es gibt in der Region zahlreiche freie Stellen für Auszubildende. Chef der Arbeitsagentur gibt Jugendlichen Tipps

Ein sehr ungewöhnliches Schuljahr geht heute zu Ende. Das letzte Halbjahr mit all seinen Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise hat den Schulalltag komplett über den Haufen geworfen. Bei dem ein oder anderen Schulabgänger sind vielleicht auch deshalb die Bemühungen um einen Ausbildungs- oder Studienplatz zu kurz gekommen und er hat noch keinen Plan, wie es weitergehen soll. „In solchen Fällen ist unsere Berufsberatung der erste Ansprechpartner. Unsere Kolleginnen und Kollegen unterstützen die Jugendlichen bei allen Fragen rund um die Berufswahl, Ausbildung und Studium“ wirbt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Donauwörth, in einer Pressemitteilung. „Eine qualifizierte Ausbildung ist die beste Basis für ein erfolgreiches Berufsleben“, so Paul weiter. Und auch jetzt lohne es noch, sich für den Start im Herbst um eine Ausbildungsstelle zu bewerben. Ende Juli waren im gesamten Agenturbezirk mit den Landkreisen Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm noch 1925 unbesetzte Ausbildungsstellen gemeldet. „Ich kann nur jedem Jugendlichen, der noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz oder eine andere Alternative hat, raten, sich umgehend für einen Termin bei der Berufsberatung anzumelden. Bis zum Ausbildungsstart ist noch Vieles möglich und wir vermitteln und unterstützen gerne“.

Paul appelliert auch an alle Schüler, die im nächsten Jahr ihre Schulzeit beenden: „Der Beginn der Sommerferien ist der richtige Zeitpunkt, um mit den Bewerbungen um Ausbildungsstellen für das Jahr 2021 zu starten. Denn die allermeisten Betriebe beginnen im September mit dem Auswahlverfahren für den nächsten Azubijahrgang und deshalb sollten die Bewerbungsunterlagen rechtzeitig in den Firmen sein. Auch bei der Suche nach geeigneten Ausbildungsplätzen stehen unsere Berufsberater den Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite.“

Online-Angebote wie das Selbsterkundungstool „Check U“ unterstützen bei der Suche nach dem passenden Beruf. Die App „Azubiwelt“ helfe dabei, entsprechende freie Ausbildungsplätze zu finden. Laut Paul lohnt sich auch ein Blick in die Internetseiten der Arbeitsagentur unter: arbeitsagentur.de/bildung.

Ein neues Angebot der Berufsberatung ist der YouTube-Chat. In Live-Chats beantworten Berufsberater Fragen zur Berufswahl und zum Bewerbungsverfahren. Alle interessierten Jugendlichen sind hierzu eingeladen. Die nächsten Termine und Themen stehen bereits fest: 30. Juli: „Wie und wann muss ich mich bewerben?“; 6. August: „Check-U – Meine Stärken finden.“ Die Live-Chats beginnen immer um 16 Uhr. Der Link zum Chat am 30.Juli lautet https://youtu.be/TXfx7T-H5qY.

Und was ist, wenn es in der Ausbildung nicht rund läuft? „Da die Ausbildungsinhalte immer anspruchsvoller werden und die Noten in der Berufsschule auch mal schlecht ausfallen, werden bestehende Ausbildungsverhältnisse ab und an vorzeitig beendet. Um einen Ausbildungsabbruch zu vermeiden, appelliere ich hier an jeden Einzelnen, sich nicht zu scheuen und mit der Berufsberatung Kontakt aufzunehmen.“ Mit den Fördermöglichkeiten der Agentur wie etwa „ausbildungsbegleitende Hilfen“ oder „Assistierte Ausbildung“ könne zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse des Auszubildenden reagieren und die Kosten von Nachhilfeunterricht bis zu sozialpädagogischer Betreuung und Coaching übernehmen und die ausbildenden Betriebe unterstützt werden, berichtet der Agenturleiter. (pm)

