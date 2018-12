vor 58 Min.

Festliche Klänge im Advent

Alina Engelhard an der Geige und Carolin Maier am Cello begeistern bei ihrem ersten Auftritt beim Adventskonzert.

Sänger und Musiker stimmten in St. Walburga auf Weihnachten ein

Seit vielen Jahren ist es in Monheim Brauch, ein Adventskonzert für einen guten Zweck zu veranstalten. Der Spendenerlös geht heuer anteilig an die Stiftung St. Johannes in Schweinspoint und die schulvorbereitende Einrichtung in Wemding. Verantwortlich für die Organisation und Durchführung war der Liederkranz Monheim unter dem Vorsitz von Dieter Hitzler.

Zum Auftakt präsentierte die Bläsergruppe der Stadtkapelle unter der Leitung von Harald Kuhnert kraftvoll die Melodie „Jetzt fangen wir zum Singen an“ und „Komm, du Heiland aller Welt“.

Nach diesem festlichen Auftakt begrüßte Dieter Hitzler die zahlreichen Zuschauer sowie die fast 100 Mitwirkenden und wünschte allen eine friedvolle Zeit. Begleitet von Beate Klein an der Orgel sangen alle gemeinsam „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Unter Leitung von Iris Zausinger präsentierte der Jugendchor „Break the Silence“ souverän sowie das irische Weihnachtslied „Christmas In the Old Man’s Hat“ und das zart und fein vorgetragene „Kling, Glöckchen, klingelingeling“. Zwischen den Stücken wurden besinnliche Texte vorgetragen, die Julia Enhuber zusammengestellt hat. Schöne klassische Orgelstücke wie „Kommet ihr Hirten“ und die „Hirtenmusik“ aus dem Oratorium „Die Geburt Christi“ spielte Beate Klein. Unter der Leitung und Barbara Mayr-Roßkopf erfreute der Kinderchor die Zuschauer.

Kindlich froh und unbekümmert trugen sie eingangs das Lied „Ein kleiner weißer Schneemann“ vor. Ebenso frisch folgte das Stück „Mein kleiner grüner Kranz“. Die große Freude am Singen war bei den Kinder sicht- und hörbar. Die jungen Sänger wurden mit Gitarren von Julia Enhuber und Barbara Mayr-Roßkopf rhythmisch begleitet. Einen Akzent setzte, wie bereits in den vergangenen Jahren, die Gruppe Sag’s mit Sax mit ihrem Leiter Gerhard Reichl. Sie präsentierten besonders gefühlvoll das berühmete „Hallelujah“ von Leonhard Cohen.

Mit dem „I’ll Be Home for Christmas“ interpretierte Kris Gilbert das bekannte Lied von Bing Cosby in einer gekonnt modernen Variante. Es schloss die beliebte Gruppe De Lumina an, die nachdenklich in die Adventszeit einstimmte mit „In einer Welt voller Dunkelheit“ und „Meine Seele preist die Größe des Herrn“.

Bemerkenswert war der Auftritt von Alina Engelhard an der Geige zusammen mit Carolin Maier am Cello. Die beiden jungen Damen, die erstmalig am Konzert teilnahmen, begeisterten mit der bekannten irischen Ballade „Danny Boy“ und hinterließen einen tiefen Eindruck mit dem berührendem „Let It Go“ aus dem Disney Film „Frozen“. Dieser Auftritt war sicher einer der stimmungsvollen Höhepunkte des Konzertes.

Zum Schluss trat der gemischte Chor des Liederkranzes auf mit traditionellen Weisen wie „Advent ist ein Leuchten“ und dem bekannten Volkslied „In dulci jubilo“. Die Akteure des Konzerts wurden von den Zuschauern mit viel Applaus belohnt, bevor alle Mitwirkenden zusammen mit den Gästen mit dem Lied „Tochter Zion, freue dich“ das weihnachtliche Konzert in St. Walburga beendeten. (dz)

