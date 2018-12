18:01 Uhr

Festliche Stimmung vor dem Rainer Schloss

Am dritten Adventswochenende lockt der Budenzauber in der Tillystadt.

Rain Vor der prachtvollen Szenerie des Kurfürstlichen Schlosses findet dieses Jahr bereits zum zehnten Mal die beliebte Rainer Schlossweihnacht statt. Über 40 weihnachtlich geschmückte Verkaufsstände laden ein, sich von der Stimmung verzaubern zu lassen.

Feierlich eröffnet wird die Schlossweihnacht traditionell am Donnerstag um 18 Uhr durch Bürgermeister Gerhard Martin und die Stadtkapelle Rain. Dabei stehen erstmalig auch der Rainer Weihnachtsengel und der Rainer Nikolaushelfer auf der Bühne.

Anschließend verteilen die beiden zusammen mit dem Nikolaus süße Leckereien an die kleinen Besucher. Die besonderen Ehrenämter des Weihnachtsengels und Nikolaushelfers wurden an die zwei besten Teilnehmer eines Malwettbewerbs an der Johannes-Bayer-Grundschule vergeben. Die schönsten Kunstwerke werden während der Schlossweihnacht im Schloss zu bewundern sein.

Große Bühne mit abwechslungsreichem Programm

An allen vier Tagen ist auf der großen Bühne sowie im und rund um das Schloss ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm geboten. Highlights sind unter anderem die romantische Fackelführung durch die Rainer Innenstadt am Samstagabend, das Live-Holzschnitzen mit der Motorsäge am Freitag und Samstag, sowie das glitzernde, weihnachtliche Musikprogramm mit Geri and the Wagtails am Sonntagabend.

Mit Nostalgie-Karussell und Strohlager sind attraktive Angebote für die jüngsten Besucher vorhanden. Ebenso wird das täglich aufgeführte Schattentheater des Kindergartens „Bei der Klause“ im Schlossdurchgang für leuchtende Kinderaugen sorgen. (dz)

Öffnungszeiten der 10. Rainer Schlossweihnacht: Donnerstag, 13. Dezember, 18 bis 22 Uhr, Freitag 14. Dezember, 16 bis 22 Uhr, Samstag, 15. Dezember, 16 bis 22 Uhr, Sonntag 16. Dezember, 14 bis 20 Uhr.

Themen Folgen