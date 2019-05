vor 40 Min.

Festwochenende startet mit Pauken und Trompeten

Der Sternmarsch führte auf den Marktplatz in Wemding.

Mit einem Sternmarsch haben die weiteren Feierlichkeiten in Wemding begonnen. Vertreter von zwei Adelshäusern sind mit dabei.

Von Wolfgang Widemann

Eine Stadt im Feiermodus: In Wemding hat am Freitagabend das Festwochenende begonnen, bei dem zum einen die über 550-jährige Zugehörigkeit zu Bayern und zum anderen die 400-jährige Doppeltürmigkeit der Stadtpfarrkirche St. Emmeram gefeiert werden soll. In einem Sternmarsch ging es zum Marktplatz, wo praktisch alle Plätze gefüllt waren.

Mit dabei waren Fürst Albrecht zu Oettingen-Spielberg und Prinz Wolfgang von Bayern. Hintergrund: 1567 veräußerte das Oettinger Haus die Stadt Wemding an die Wittelsbacher. Bürgermeister Martin Drexler begrüßte die Gäste und nutzte die Gelegenheit auch gleich, um einigen Personen besonders zu danken: dem Kulturreferenten Josef Barta, der Tourismusleiterin Judith Strohhofer und Helga Holzinger-Hilt. Dieses Trio ist maßgeblich für die Organisation des Fests verantwortlich. Drexler lobte das außergewöhnliche Engagement. Zudem dankte er den Vereinen, Initiativen und Organisationen, ohne deren Unterstützung das Spektakel nicht möglich wäre.

Am Samstag startet das Fest um 10 Uhr. Ein Kinderprogramm am Nachmittag, ein Lufttänzer auf einem Seil quer über den Marktplatz und die „Nacht der Gaukler“ gehören zu den Höhepunkten.

Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst los. Über den Tag wird unter anderem nochmals das Historienspiel „Die ungleichen Brüder“ gezeigt, Führungen finden statt und der Seiltänzer ist wieder zu sehen, ehe um 20 Uhr der „Große Zapfenstreich“ mit der Jugend- und Stadtkapelle die Feierlichkeiten beendet.

