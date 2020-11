15:00 Uhr

Feuer in Donauwörther Recyclingfirma

In einer Dose befand sich brennbare Flüssigkeit.

In einer Donauwörther Recyclingfirma in der Dillinger Straße ist es am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr zu einem Brand gekommen. Wie sich herausstellte, war in einer Pressanlage Feuer ausgebrochen. Laut Polizeibericht hatte sich in einer Weißblechdose noch etwas brennbare Flüssigkeit befunden, wodurch das Pressgut Feuer fing. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Donauwörth schnell unter Kontrolle gebracht werden, weshalb an der Pressanlage ein Schaden von höchstens 1000 Euro entstand. Im Einsatz waren die Wehren aus Donauwörth und Riedlingen. (dz)

