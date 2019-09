05:50 Uhr

Feuerwehr: Damit schnelle Hilfe garantiert ist

Proben für den Ernstfall – und damit für den Dienst am Nächsten: Im Rahmen eines Fests im Juni in Ebermergen führte die Freiwillige Feuerwehr Harburg zusammen mit dem Roten Kreuz vor, wie Verletzte nach einem Unfall aus einem Auto gerettet werden. Solche Aktionen soll es am Wochenende in einigen Orten geben.

In vielen Orten des Donau-Ries-Kreises finden am Wochenende Veranstaltungen statt. Was hinter der großen Aktion steckt.

Von Wolfgang Widemann

Wenn es brennt, ein Unglück passiert oder das Haus überschwemmt wird, ist die Feuerwehr in Minutenschnelle zur Stelle. Was so alles dahintersteckt, damit diese Hilfe möglich ist, möchten Feuerwehren in ganz Bayern an diesem Wochenende zeigen. Auch im Landkreis Donau-Ries präsentieren sich in vielen Orten am Samstag und vor allem am Sonntag die Einsatzkräfte.

Nachwuchsprobleme bei einigen Feuerwehren

Zahlreiche Feuerwehren bieten bisher schon einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür an. Die Verantwortlichen der Feuerwehr im Bezirk und im Landkreis erhoffen sich vom „Schwäbischen Feuerwehrtag“, der nun ansteht, allerdings noch deutlich mehr Aufmerksamkeit für die Wehren. Der Grund ist laut Kreisbrandrat Rudolf Mieling klar: „Es gibt auch im Regierungsbezirk Feuerwehren, die Nachwuchsprobleme haben.“ Noch seien viele Feuerwehren im Landkreis Donau-Ries einigermaßen gut aufgestellt: „Allerdings machen sich auch viele Kommunen und Feuerwehren durchaus Gedanken, wie es mit der Schlagkraft ihrer Ortswehr untertags aussieht, weil Arbeits- und Wohnort häufig nicht mehr identisch sind.“ Die Feuerwehren setzten dabei nicht nur auf mehr Frauen, sondern auch auf Quereinsteiger, die im Erwachsenenalter zur Feuerwehr stoßen.

Und noch etwas treibt Mieling zufolge die Feuerwehren um. Die Wertschätzung ihrer Arbeit. Bayernweit häufen sich bekanntlich Fälle, in denen ehrenamtlich tätige Feuerwehrdienstleistende bei ihren Einsätzen behindert oder teilweise sogar angegriffen werden. „Diesbezüglich ist die Lage im Landkreis Donau-Ries zwar entspannt“, so der Kreisbrandrat, „man sollte aber das Problem nicht unterschätzen“.

Die Feuerwehr: kein "normaler" Verein

Die Feuerwehr sollte seiner Ansicht nach nicht in erster Linie als Verein, wie andere Vereine auch, gesehen werden, sondern als „Dienstleister für die Bürger in unserem Landkreis“. Die ehrenamtlichen Kräfte seien 365 Tage im Jahr da, rund um die Uhr, um den Bürgern in Not und Gefahr zu helfen: „Dies sollte nicht vergessen werden.“ Im Notfall erwarte der Bürger diese Hilfe unverzüglich, weiß Mieling: „Daher sollten auch Bürger bereit sein, sich dieser Aufgabe zu stellen und zur Feuerwehr zu gehen, damit diese Sicherheit der unverzüglichen Hilfe auch weiterhin gewährleistet ist.“

169 Feuerwehren im Landkreis Donau-Ries

Aktuell gibt es im Donau-Ries-Kreis 169 Feuerwehren. 160 davon sind Ortsfeuerwehren. Hinzu kommen fünf Betriebsfeuerwehren – diese sind nicht verpflichtet, nach „draußen“ auszurücken – und vier Werksfeuerwehren (AGCO/Fendt, Airbus, Justizvollzugsanstalten Kaisheim und Niederschönenfeld). Sie zählen zusammen rund 7300 Aktive und arbeiten jährlich an die 2000 Einsätze ab.

Am Wochenende sind im Donau-Ries-Kreis in 19 Orten Veranstaltungen anlässlich des „Schwäbischen Feuerwehrtags“ geplant. Das umfangreichste Programm steht in Monheim im Bereich des Feuerwehrhauses an. Dort sind am Sonntag, 22. September, von 13 bis 17 Uhr folgende Kräfte versammelt, um sich mit Vorführungen und Schauübungen zu präsentieren: die Feuerwehren aus Monheim, Donauwörth, Harburg, Wemding, Ebermergen, Langenaltheim, Nußbühl-Heidmersbrunn, Affing, Kaisheim, Warching, Wittesheim, Ried, Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter Donau-Ries, BRK Nordschwaben, Rettungshundestaffel Nordschwaben und Verkehrswacht Donau-Ries.

Auch in Rain ist in der Hauptstraße ein größeres Aufgebot versammelt – und zwar am Samstag, 21. September, von 14 bis 17 Uhr. Mit dabei sind die Wehren aus Rain, Bayerdilling, Etting, Gempfing-Überacker, Mittelstetten, Sallach, Staudheim, Unterpeiching, Wächtering und Wallerdorf sowie die Betriebsfeuerwehr Südzucker. Es gibt eine große Fahrzeugschau, wobei auch die neue Drehleiter vorgeführt wird. (mit pm)

