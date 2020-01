vor 40 Min.

Feuerwehr Sallach startet ins Jubiläumsjahr

Heuer steht der 125. Geburtstag an. Was dabei geboten ist und welche Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung ausgezeichnet werden.

Auf ihrer Jahresversammlung hat die Freiwillige Feuerwehr Sallach auf das Jahr vorausgeblickt, zugleich aber auch Ehrungen vorgenommen. Auch Neuwahlen standen auf der Agenda. So hat die Feuerwehr Sallach gewählt: Vorsitzender Georg Paula, Zweiter Vorsitzender Philipp Gawlik, Kommandant Albert Märtl, Zweiter Kommandant Andreas Harlander, Schriftführer Michaela Paula, Zweiter Schriftführer Julia Hofgärtner, Kassier Hermann Sprater, Zweiter Kassier Sabine Paula, Kassenprüfer Josef Koller und Peter Schaller.

Vorsitzender Georg Paula begrüßte neben den Mitgliedern die Ehrengäste, Kreisbrandinspektor Jürgen Scherer, Stadtrat und Feuerwehrreferent Josef Gawlik sowie Bürgermeister und Schirmherrn des anstehenden Feuerwehrfestes, Gerhard Martin. In seinem Bericht erwähnte Kommandant Albert Märt die Leistungsprüfung mit einer Gruppe, die Teilnahme am Schwäbischen Feuerwehrtag sowie verschiedene Übungen und einen Einsatz. Auch die Teilnahme an verschiedenen Festen stand an.

Erstmals beim Stadtfest dabei

Paula ging in seinen Ausführungen auch auf die erstmalige Teilnahme am Rainer Stadtfest ein. Dies sei eine sehr gelungene Aktion gewesen, wofür er sich bei Andreas Harlander für die Organisation bedankte. Kassier Hermann Sprater verlas den Kassenbericht und erhielt einstimmige Entlastung.

Unter der Leitung von Jürgen Scherer und Bürgermeister Gerhard Martin fanden die Neuwahlen statt. Der bisherige Vorstand wurde mit großer Mehrheit bestätigt (siehe Infokasten). Lediglich Zweiter Kassier Alois Kranz junior stellte sein Amt zur Verfügung. Der Posten konnte durch Sabine Paula besetzt werden. Als Fähnrich wurde Michael Kellner bestätigt, er wird begleitet von Andreas Hugl und Daniel Preis. Matthias Baumgartner wurde als Zeugwart wiedergewählt. Eine besondere Ehre wurde den Feuerwehrkameraden Alfred Kranz und Markus Preis zu teil: Sie wurden für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt.

Martina Schwarzmann zum Start

Anschließend stimmte der Vorstand auf das Gründungsjubiläum ein. Von 11. bis 14. Juni findet das Fest statt. Begonnen wird es am Donnerstag mit einem Kabarettabend mit Martina Schwarzmann, der bereits ausverkauft ist. Freitag wird mit Bieranstich und Empfang des Patenvereins Feuerwehr Gempfing und des Ehrenvereins Feuerwehr Bayerdilling begonnen.

Es schließt sich ein Abend mit den Holzheimer Musikanten an. Am Samstag will die Band The Mercuries für Stimmung sorgen. Mit einem Weckruf wird der Festsonntag gestartet. Danach folgen der Gottesdienst, Mittagstisch sowie der Festumzug um 14 Uhr. Anschließend sorgen Gin Phonic für den musikalischen Festausklang.

