17:50 Uhr

Film ab: Die Kinos öffnen (teilweise) wieder

Plus Filme flimmern nun nicht mehr nur im Auto-Kino über die Leinwand. Seit Montag dürfen die Filmtheater in Bayern wieder öffnen. Wo für Cineasten nun in der Region wieder die Säle geöffnet haben

Von Susanne Klöpfer

Mit guten Freunden und warmem Popcorn einen neuen, spannenden Film im Kino anschauen – das ging lange nicht mehr. Nach fast drei Monaten Zwangspause durch die Coronapandemie dürfen die Kinos seit 15. Juni in Bayern ihre Filmsäle wieder öffnen. In der Region haben die Kinobetreiber unterschiedliche Entscheidungen getroffen.

Das Wemdinger Lichtspiele zeigen ab Freitag wieder Filme in ihrem Kinosaal. „Geplant sind fünf Vorstellungen in der Woche“, sagt Betreiber Sepp Meyer. Vom Kinosaal mit 92 Plätzen könnten jedoch nur 30 Plätze genutzt werden. Karten werden vor Ort an der Kasse verkauft. Die verfügbaren Sitze sind nummeriert und Besucher werden vom Personal eingewiesen. Früher galt im Kino freie Platzwahl, auch weil es noch kein digitales System zur Kinoticket-Abwicklung gibt.

Auf dem Kinoprogramm stehen Filme, die bisher dieses Jahr erschienen sind. Am Wochenende wird „Narziss und Goldmund“, ein deutscher Film mit Jannis Niewöhner und Sabin Tambrea, gezeigt. „Wir sind glücklich wieder eröffnen zu können, aber warten auch nun erst einmal die Resonanz ab“, so Meyer. Die dreimonatige Schließung des Kinos hat ihn aber nicht zu hart getroffen: „Das Kino ist ja nicht unser Hauptbetrieb, sondern wir haben drei Standbeine“, erklärt der Geschäftsführer des Hotels und Restaurants Meerfräulein in Wemding.

„Es kommen keine neuen Filme und die Hygieneauflagen sind umfassend, also verdienen wir keinen Cent“, sagt Prisca Färber die Betreiberin vom Cinedrom in Donauwörth. Die meisten großen Produktionen wurden verschoben. Erst für Ende Juli wäre der Christopher Nolan Film „Tenet“ bestätigt worden, so Färber. Eine „Test-Eröffnung“ ist in Donauwörth nun vorerst für den 12. Juli geplant. Die Kindervorstellung von „Paw Patrol“, eine Zeichentrick-Kinderserie, ist für einen Nachmittag vorhergesehen. Als „Probe für die Mitarbeiter“, bezeichnet die Betreiberin den Termin. Erst danach soll eine Entscheidung über die weitere Öffnung getroffen werden.

Die vergangenen Monate waren hart für das Kino in Donauwörth: Erst im März wurde die Kinotechnik, wie die Sony-4K-Doppelprojektion, für 20000 Euro gewartet. Zudem mussten zwei Bestellungen an Getränken, wie Cola und Fanta, komplett entsorgt werden. Einmal aufgrund des verunreinigten Trinkwassers in Donauwörth, das andere Mal wegen der coronabedingten Schließungen. Auf Einnahmen hofft die Betreiberin jedoch durch ihr Open-Air-Kino in Wertingen.

Seit dem 29. Mai hat das Freiluft-Kino im Schlossgarten in Wertingen geöffnet. Wegen schlechten Wetters wurden jedoch einige Vorstellung wieder abgesagt. Doch Färber setzte eher aufs Filmtheater im Freien, als im Kinosaal: „Wenn der Sommer kommt, denke ich, dass der Kino-Hype vorerst wieder wie jedes Jahr abflacht.“ Ihre Idee: Zu den Filmpräsentationen auch die Regisseure einladen, die mehr über ihre Produktion erzählen können. Dazu zählen Ulli und Lena, die von Hamburg nach Südafrika gefahren sind und das in ihrem Film „Reiss aus“ festgehalten haben. Oder auch die Brüder Julian und Thomas Wittmann, die für eine Exklusiv-Premiere von „Ausgrissen! Mit der Lederhosn nach Las Vegas“ im Juli da sind.

Das Cineplex in Meitingen macht erst am 2. Juli wieder auf. „Jetzt zu öffnen ergibt wenig Sinn, weil die Kinowoche am Donnerstag startet und Montag und Dienstag normalerweise nicht so gut besuchte Tage sind“, erklärt Alexander Rusch. Gemeinsam mit seiner Familie leitet er die Kinogruppe Cineplex, die neben den Standorten in Meitingen und Königsbrunn noch sieben weitere Filmtheater betreibt. Tickets können ausschließlich online gekauft werden. Zunächst werden Filme gezeigt, die bei der Schließung im Programm waren, bevor bald Klassiker und auch neue hinzukommen.

Im Landkreis Donau-Ries soll es nun auch in Nördlingen ein Autokino geben. Auf der Kaiserwiese sollen vom 3. bis 5. Juli Filme gezeigt werden. Drei bis vier Vorstellungen sind pro Tag geplant. Die Veranstalter sind das Movieworld Nördlingen und die Showtechnik Franken. Inhaber Johannes Böhm sagt: „Mit dem Autokino wollen wir für ein wenig Abwechslung im coronabeschränkten Alltag sorgen.“ Momentan ist das Autokino in Nördlingen noch in Planung. Diesen Mittwoch soll es die finalen Abstimmungen mit der Stadt geben.

Vor fast vier Wochen hat das Autokino auf dem Festplatz im Donaupark eröffnet. Bisher läuft es super: „Wir möchten unseren Besuchern ein großes Dankeschön aussprechen“, sagt Claudia Mayr, die Betreiberin des Filmcenters Dillingen. An kommenden Wochenende laufen dort Filme, wie „Once Upon a Time in Hollywood“, „2 Fast 2 Furious“ und „Mamma Mia!“. Tickets können online erworben werden. Das Filmcenter Dillingen wird vorerst jedoch geschlossen bleiben: „Die aktuellen Vorschriften sind noch nicht so angenehm für unsere Kinobesucher. Aber wir hoffen das bessert sich noch“, sagt Mayr. Bisher ist die Überlegung das Kino wieder ab Juli zu öffnen.

Themen folgen