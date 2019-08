02.08.2019

Film ab – Sommerkino an der Leutnantschanze

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gibt es auch heuer Kino im Freien in Rain. Das Programm wurde sogar noch ausgebaut. Was im Einzelnen geboten ist

Das Sommerkino an der Rainer Leutnantschanze hatte im vergangenen Jahr erstmals geöffnet und hat Cineasten ganz besondere Erlebnisse beschert. Denn gehört Kino an sich in der Tillystadt längst der Geschichte an, so flimmerten damals doch zumindest an drei Wochenenden erstmals wieder Filme über die Leinwand. Dieses saisonale Ereignis soll nun heuer wiederholt werden.

Die Stadt Rain veranstaltet zum zweiten Mal zusammen mit dem Neuburger Kinobetreiber Roland Harsch Open-Air-Kino im Stadtpark, und zwar vom 15. bis 31. August. Dazu wird die Leutnantschanze – die in ihrer Form einem Amphitheater ähnelt – umfunktioniert. Für sechs Vorstellungen wird dort wieder eine Großleinwand an der Seite der Stadtmauer angebracht.

Fast ausschließlich stehen aktuelle Produktionen auf dem Programm sowie auch eine regionale Dokumentation über eine authentische Person der jüngeren Kriminalgeschichte. Komödie gehören zum repertoire genauso wie Kinderfilme und autobiografische Verfilmungen. Und wer zum Kino-Erlebnis ganz klassisch Popcorn oder Nachos knabbern will, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Und das ist im Einzelnen geboten:

Donnerstag, 15. August: „Der Junge muss an die frische Luft“. Erzählt wird in tragikomischer, anrührender Manier das Aufwachsen des Buben Hape Kerkeling.

Freitag, 16. August: „Die Goldfische“. Darin geht es um den hart arbeitenden Manager Oliver (Tom Schilling), der einen Autounfall hat, nach dem er querschnittsgelähmt ist. Drei Monate Reha sollen ihn auf ein Leben im Rollstuhl vorbereiten. Doch Oliver will möglichst schnell raus aus diesem „Behindertengefängnis“. Da lernt er eine schräge Behinderten-WG kennen, die „Goldfisch Gruppe“. Oliver, der neben seiner Behinderung nun auch noch damit zu kämpfen hat, dass sein Schweizer Schließfach mit steuerfrei beiseitegeschafftem Vermögen aufzufliegen droht, erkennt die Vorteile positiver Diskriminierung: Ein Ausflug mit einem Behindertenbus ist die perfekte Tarnung für seinen Schwarzgeldschmuggel über die deutsch-schweizerische Grenze.

Samstag, 17. August:. „Bohemian Rhapsody“. Im Mittelpunkt des Films steht Farrokh Bulsara, der 1970 auf die Musiker Brian May, Roger Taylor und John Deacon trifft. Sie sind auf der Suche nach einem neuen Sänger für ihre Band. Aus den Vieren wird „Queen“, und aus Farrokh wird Freddie Mercury, eine Legende. Gemeinsam feiern sie musikalische Erfolge und schreiben einen Hit nach dem anderen, wie etwa „Bohemian Rhapsody“. Doch hinter der schillernden Fassade trifft Freddie ein schwerer Schicksalsschlag: Er erkrankt an Aids

Donnerstag, 22. August: „Theo Berger – Al Capone vom Donaumoos“. Theo Maximilian Berger war ein deutscher Gewaltverbrecher, der auch unter den Beinamen „Schöner Theo“, „Al Capone vom Donaumoos“ oder „Ausbrecherkönig“ in Bayern bekannt war. Berger verbrachte mehr als 36 Jahre in Haft oder im Strafvollzug und gehörte damit zu den am längsten inhaftierten Personen in der bundesdeutschen Justizgeschichte. Geboren wurde er in Ludwigsmoos im Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Freitag, 23. August: „Leberkäsjunkie“. In dieser weiteren Fortsetzung der Eberhofer-Krimis ist nun für den Provinzpolizisten Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) Schluss mit Leberkäs’ und Fleischpflanzerl. Denn seine Cholesterinwerte sind so hoch wie seine Laune im Keller ist. Von seiner Oma (Ilse Neubauer) gibt es nur noch gesundes Essen. Für Eberhofer sind das unhaltbare Zustände. Dazu kommt noch ein Mordfall rund um eine Brandleiche. Wie immer hat er Stress mit seiner Freundin Susi (Lisa Maria Potthoff), die ihm noch dazu den fast einjährigen gemeinsamen Sohn Paul für eine Woche anvertraut.

Samstag, 24. August: „Leberkäsjunkie“.

Donnerstag, 29. August: „Yesterday“. Jack ist ein britischer Musiker. Doch der Erfolg lässt auf sich warten. Als es zu einem merkwürdigen Stromausfall kommt, kann sich danach plötzlich keiner mehr an die Musik der Beatles erinnern. Das ist die Chance für Jack, und er startet voll durch mit viel Erfolg.

Freitag, 30. August: „Leberkäsjunkie“.

Samstag, 31. August: „Aladdin“. Der Straßendieb Aladdin (Mena Massoud) macht mit Vorliebe mit seinem Affen Abu die Straßen von Agrabah im fernen Morgenland unsicher. Auf den Basaren der Stadt ist kein noch so wertvoll aussehender Gegenstand vor ihm sicher. Bei seinen Streifzügen lernt er eines Tages die Prinzessin Jasmin (Naomi Scott) kennen. Um sich in der Öffentlichkeit unerkannt bewegen zu können, verkleidet sich die Prinzessin und hat so auch die Möglichkeit, mit den Bewohnern ihrer Stadt in Kontakt zu treten.

Aufgrund der durchwegs positiven Resonanz des vergangenen Jahres haben die Veranstalter die Spieltermine von sechs auf neun aufgestockt. An jedem Spieltag gibt es ab 18 Uhr ein sogenanntes Vorflimmern, bei dem Häppchen und Getränke zum Verweilen am Vorplatz der Leutnantschanze angeboten werden. Mit Einbruch der Dämmerung beginnt dann der jeweilige Film etwa um 19.30 Uhr. (wüb/dz)

Eintrittskarten für die einzelnen Filme gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Rain und im Kinopalast Neuburg. Die Filmvorführungen finden auch bei Regen statt.

