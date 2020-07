vor 18 Min.

Finale beim Donauwörther Stadtradeln

In Donauwörth freut man sich über viele Teilnehmer, die bereits mehr als 36.000 Kilometer absolviert haben. Doch man will noch eine andere Marke knacken.

Das fünfte Donauwörther Stadtradeln geht in die letzte Woche. Der Radverkehrsbeauftragte der Stadt, Andreas Reiner, zieht eine positive Zwischenbilanz: „Wir haben nun schon über 36000 Kilometer geradelt. Das ist ein bemerkenswertes Zeichen für das Radfahren und den Klimaschutz. Obwohl wir coronabedingt kaum für das Stadtradeln werben konnten, ist die Teilnehmerzahl beachtlich“, so der Radverkehrsbeauftragte. „Wir hoffen, als Ziel 50000 Kilometer zu schaffen und damit die Marke vom letzten Jahr zu übertreffen“.

Wolfgang Klinger fährt extra nach Perchtoldsdorf

Der Donauwörther Wolfgang Klinger, im Vorjahr bundesweit auf Platz 42 bei der Aktion, macht für das Stadtradeln extra eine Fahrradtour in die Partnerstadt Perchtoldsdorf bei Wien. „Es geht nach Füssen und dann am Inn entlang nach Passau und Wien“, so Klinger. „Das Stadtradeln ist für mich mehr als nur Klimaschutz: Ich hoffe, mit meiner Aktion den einen oder anderen dazu zu bewegen, auf das Fahrrad umzusteigen“.

Auch weiterhin können sich Interessierte anmelden. „Beim Stadtradeln kann man immer noch mitmachen“, so Andreas Reiner. „Es geht nicht darum, nur noch eine Woche die Kilometer einzutragen, sondern ein Zeichen für mehr Radverkehr und Klimaschutz zu setzen. Gleichzeitig macht es auch Spaß, gemeinsam zur Arbeit zu fahren oder eine Tour an den Baggersee zu unternehmen“, so Reiner. „Mit dem Fahrrad entschleunigt man sich selbst“.

Blog kann im Internet mitverfolgt werden

Wolfgang Klinger schreibt über seine Fahrradtour in seinem Blog. Diesen kann man im Internet verfolgen.

Für das Stadtradeln kann man sich anmelden unter www.stadtradeln.de/registrieren. Nähere Auskünfte oder Hilfe beim Anmelden erteilt Andreas Reiner unter der Telefonnummer 0906/789157.

