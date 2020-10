vor 18 Min.

Finanzspritze für die regionalen Schulen

Ein Projekt von vielen: Der Förderverein an der Ludwig-Auer-Mittelschule ermöglicht den fünften Klassen seit Jahren Busfahrten in einen Klettergarten.

Die Stiftung der Sparkasse spendet an 31 Schulen in der Region zwischen 300 und 500 Euro

Nachdem die Corona-Pandemie die Schulen im Kreis Donau-Ries vor besondere Herausforderungen stellt, unterstützt die Stiftung der Sparkasse Donauwörth 31 Schulgemeinschaften im Landkreis mit 12700 Euro.

„Das Geld kommt den Schülern und letztlich auch deren Eltern zugute“, erklärt hierzu Landrat Stefan Rößle, der zugleich Vorsitzender der Stiftung ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Donauwörth erhalten 17 Fördervereine jeweils 500 Euro, 14 Schulen ohne Förderverein jeweils 300 Euro.

Johann Natzer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Donauwörth, erklärt den Zweck der Stiftung, die es seit 1997 gibt: „Bisher wurden über 400.000 Euro ausgeschüttet, die an Institutionen gingen, in die Jugendliche eingebunden sind oder die für Jugendliche da sind. Zuwendungen flossen unter anderem an Jugendgruppen, die sich für Natur und Umwelt einsetzen, an Fußballvereine mit Nachwuchsmannschaften, Jugendfeuerwehren, Jugendkapellen von Musikvereinen oder Jugendleistungspreisträger.“

Ein großes Projekt war Jeki (Jedem Kind ein Instrument), über das die musikalische Ausbildung von Schülern an teilnehmenden Grundschulen gefördert wurde. „Wie wichtig die Förderung an unseren Schulen ist, zeigt sich auch daran, dass viele Projekte nicht über den Sachaufwandsträger finanziert werden können“, sagt Rößle.

Die überraschende Förderung der Sparkasse am Schuljahresbeginn wurde bei Schulen und Fördervereinen freilich hocherfreut aufgenommen. So auch von Schulleiterin Heike Ritzka und dem ehemaligen Rektor der Ludwig-Auer-Mittelschule in Donauwörth, Werner Freißler, der jetzt Vorsitzender des 124 Mitglieder starken Fördervereins ist: „Damit reduzieren wir die Kosten für geplante Busfahrten der fünften Klassen, um diesen ein Training zur Teambildung in einem Klettergarten zu ermöglichen.

Die pädagogische Maßnahme, auf diese Weise die Klassengemeinschaft zu fördern, hat sich bei uns bewährt.“

Vielseitig waren bisher auch die Zusatzangebote an der Grundschule in Megesheim. Rektorin Andrea Glaß: „Die Mittel der Sparkasse möchte ich gerne dazu verwenden, um einen Klassensatz Kinderliteratur zur gesunden Lebensführung zu beschaffen.“

Armin Sailer, Vorsitzender des Fördervereins „Move – Freunde und Förderer der Grund- und Mittelschule Oettingen“, hat sich mit seinen rund 80 Mitgliedern im laufenden Schuljahr vorgenommen, die Betonmauer zwischen Schule und Turnhalle künstlerisch gestalten zu lassen.

Dazu hat er zu einem Wettbewerb aufgerufen, an dem sich die Schulklassen mit Vorschlägen beteiligen konnten.

„Für den besten Entwurf wurde die Schulklasse vom Förderverein ins Kino eingeladen und die Kosten für das Material zur Verschönerung der Mauer übernommen“, freut sich Armin Sailer denn auch über die gelungene Mitmachaktion an der Schule. (dz)

Themen folgen