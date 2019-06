vor 36 Min.

Firma und FOS/BOS besiegeln Partnerschaft

Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth und Sigel in Mertingen arbeiten zusammen

„Die Zusammenarbeit mit der Sigel GmbH stellt für die FOS/BOS Donauwörth eine enorme Bereicherung dar“, so Schulleiterin Doris Barth-Rieder nach Unterzeichnung des Vertrags zur Schulpartnerschaft zwischen der Firma und der Hans-Leipelt-Schule Donauwörth. Schulpartnerschaften, so sieht es auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben, haben die Zielsetzung, den Unternehmen einerseits zu qualifizierten Nachwuchskräften zu verhelfen und andererseits Jugendlichen den Übergang von der Schule in die Ausbildung oder in ein Studium zu erleichtern.

Bereits seit acht Jahren kooperiert die FOS/BOS mit dem Unternehmen in Mertingen. Nun wurde die Zusammenarbeit formell besiegelt und erweitert. Der Betrieb gewährt demnach Praktikanten der Fachoberschule Donauwörth der Ausbildungsrichtungen Wirtschaft und Verwaltung sowie der Internationalen Wirtschaft vertiefte Einblicke in die Arbeitsabläufe. Schüler der 11. Jahrgangsstufe der FOS, die im zweiwöchigen Rhythmus für ein Schulhalbjahr ihre fachpraktische Ausbildung in einem Unternehmen absolvieren, durchlaufen bei Sigel unterschiedliche Bereiche, wie das Marketing und die Kommunikation, das Produktmanagement und den internationalen Vertrieb. „Während ihres Praktikums werden die FOS-Schüler durch erfahrene Ausbilder und Mitarbeiter begleitet und unterstützt“, sagte Andrea Mack, die bei der Firma für die Ausbildung und das Gesundheitsmanagement zuständig ist. Die Erfahrungen werden mit den in der Schule erworbenen Fachkenntnissen verknüpft und vertieft. „Dadurch wird der Unterricht lebensnah und anschaulich“, erklärte Christine Besl, Betreuungslehrerin für die fachpraktische Ausbildung.

Durch die engere Zusammenarbeit profitieren laut Pressemitteilung auch die Lehrkräfte der FOS/BOS Donauwörth. Durch Betriebsbesichtigungen, Betriebspraktika sowie Vorträge beziehungsweise den regelmäßigen Austausch mit Fachkräften aus dem Unternehmen komme es zu einer engeren Verzahnung zwischen fachwissenschaftlichem Unterricht und betrieblicher Praxis. Die Direktorin dazu: „Als berufliche Schule sehen wir es als unsere Pflicht an, stets über aktuelle betriebliche Entwicklungen und Neuerungen informiert zu sein.“

Daneben bietet Sigel am Tag der offenen Tür der FOS/BOS die Möglichkeit, dass sich Schüler und deren Eltern über das Duale Studienkonzept direkt informieren können. Angeboten wird zum Beispiel der Studiengang BWL Handel mit dem Abschluss zum Bachelor of Arts in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heidenheim. In den vergangenen Jahren schloss das Unternehmen mehrere Ausbildungs- und Studienverträge mit Schülern der FOS/BOS ab.

Beim Treffen der Kooperationspartner stellte Daniel Petrasch (Sigel) den besonderen Stellenwert der Ausbildung heraus. Seit 32 Jahren bilde die Firma im Dualen Studium aus „und war damit Vorreiter in der Region“. (pm)

