Fit für den Wiedereinstieg

Vortragsreihe der Arbeitsagentur Donauwörth wird nach dem Lockdown ab heute fortgesetzt

In der Arbeitsagentur Donauwörth startet am heutigen Mittwoch, 16. September, die Vortragsreihe „Erfolgreich zurück in den Beruf“ im Sitzungssaal der Agentur. Das Thema hierbei lautet „Die erfolgreiche Bewerbung“.

Mit einer Bewerbung erfolgreich zu sein und eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu bekommen ist eine große Herausforderung. Damit man unter den vielen Bewerbern ausgewählt und eingeladen wird, sollte sich die Bewerbung von jener der Konkurrenz abheben, so die Agentur. Der erste Eindruck sei eben oft entscheidend.

Viele Spielregeln sind zu beachten

Es gibt viele Spielregeln, die zu beachten sind, um sich selbst und seine Fähigkeiten möglichst gut zu präsentieren. Auf eine solche „Werbung in eigener Sache“ sollte man sich nun gezielt vorbereiten. Nadine Ott, Dozentin, erklärt den Kursteilnehmern, worauf es wirklich ankommt – etwa, welche Bewerbung neugierig macht beziehungsweise welche Unterlagen in die Bewerbungsmappe gehören. Herzlich eingeladen sind alle Frauen und Männer jeder Alters- und Berufsgruppen aus dem gesamten Landkreis, die nach der Familienzeit wieder einsteigen oder sich beruflich verändern wollen.

Gerne dürfen auch die eigenen Bewerbungsunterlagen mitgebracht werden.

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr und endet um 12 Uhr. Aufgrund den aktuellen Bestimmungen ist eine kurzfristige telefonische Anmeldung erforderlich.

Die Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ansprechpartnerin ist Jessica Graf, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Agentur für Arbeit Donauwörth (Telefonnummer: 0906/788-316). (pm)

ist die Agentur für Arbeit in der Zirgesheimer Straße 9 in Donauwörth. Die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenfrei.

