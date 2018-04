16:00 Uhr

Fleißige Helfer an den Maibäumen

Ein arbeitsreiches Wochenende steht in vielen Orten der Region für zahlreiche freiwillige Helfer an.

Ein arbeitsreiches Wochenende steht in vielen Orten der Region für zahlreiche freiwillige Helfer an: Mächtige Fichtenstämme, manchmal auch Birken, werden aus dem Wald geholt und in Maibäume verwandelt. Das ist auch in Amerbach so. Dort werkeln Mitglieder der katholischen Landjugend seit Freitag an dem Stamm, der auf dem Dorfanger liegt. Bis zum Montag, 30. April, wenn der Baum aufgestellt wird, schnitzen die Helfer nun an der Rinde, Kränze aus Fichtenzweigen werden gebunden und am Ende Schilder angebracht. Natürlich muss der Maibaum bis zum Morgen des 1. Mai auch rund um die Uhr bewacht werden. Ansonsten droht er nämlich gestohlen zu werden.