08.06.2019

Flotzheim: Anschluss an das Klärwerk

Abwasser soll nach Monheim geleitet werden

Von Thomas Unflath

Das Abwasser aus Flotzheim, das bislang in einer Teichkläranlage behandelt wird, soll künftig in der Pilotkläranlage in Monheim gereinigt werden. Der Stadtrat hat nun die finalen Planungen für den Anschluss zur Kenntnis genommen und den Anschluss beschlossen. Umgesetzt werden soll die Maßnahme bis Herbst 2021.

Barbara Dziobek und Volker Schaardt vom Büro Dr. Resch & Partner (Weißenburg) präsentierten den Entwurf für den Bau einer Druckleitung. Die aktuelle Kanalisation im Mischsystem ist für Flotzheim auf 600 Einwohner ausgelegt. Der Anschluss nach Monheim oder die Einhaltung und Umsetzung gestiegener Anforderungen ist laut Vorgaben bis 31. Dezember 2021 notwendig. Wie Planerin Dziobek erläuterte, ist bereits bei früheren Arbeiten eine Druckleitung von 1,4 Kilometern Länge Richtung Monheim gebaut worden. Die noch fehlenden 1,3 Kilometer müssten im Rahmen dieses Projekts umgesetzt werden. Erforderlich seien ein neues Pumpwerk, ein Trennbauwerk sowie ein neues Regenüberlaufbecken. Auch eine Kostenkalkulation stellten die Planer vor. So ist aktuell mit Gesamtbaukosten von 1,22 Millionen Euro (brutto) zu rechnen. An Fördergeldern für Verbindungsleitungen könne Monheim mit etwa 358000 Euro rechnen, aus der Härtefallregelung seien weitere 389000 Euro möglich. Expertin Dziobek empfahl, die Ausschreibung bis Jahresende oder Anfang 2020 durchzuführen. Die Ratsmitglieder zeigten sich mit der Präsentation einverstanden.

Auf Vorschlag von Gerhard Leinfelder, Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft, wurde noch über einen weiteren Punkt abgestimmt. Für ihn war es wichtig, formal festzuhalten, dass die Maßnahme bis Herbst 2021 abgeschlossen ist, da zum Ende des betreffenden Jahres die Fördermöglichkeiten auslaufen. Auch hier stimmte das Gremium zu. (unf)

