vor 20 Min.

„Flotzi“ sorgt für Not-Maibaum in Monheim

Weil die Monheimer Vereine nicht in der Lage waren, einen Maibaum in der Altstadt aufzustellen, halfen zwei Gruppen - eine davon aus Flotzheim - jeweils mit einer Birke mit Herz aus.

Die örtlichen Vereine haben in der Altstadt heuer keine Fichte aufgestellt. Doch es wurde spontan für Ersatz gesorgt - und zwar gleich von zwei Abordnungen.

Von Wolfgang Widemann

Normalerweise ziert vom 30. April an eine stolze Fichte als Maibaum die Altstadt in Monheim. Auf der Fläche vor der Sparkasse wurde am Dienstag aber kein geschmückter Stamm aufgestellt. Stattdessen kamen in der Nacht auf Mittwoch gleich zwei Abordnungen, um für Ersatz zu sorgen.

Eine Gruppe aus dem Stadtteil Flotzheim platzierte eine Birke quasi als Not-Maibaum. „Maibaum Monheim 2019 Flotzi“ ist auf einem roten Herz zu lesen, das an der Birke befestigt ist.

Gleich daneben befindet sich eine Birke mit schwarzem Herz. „Maibaumspende“ ist auf diesem vermerkt. Wer die Spender sind, ist nicht bekannt.

Die Feuerwehr macht es dieses Mal nicht

Bürgermeister Günther Pfefferer erklärt auf Anfrage, warum es im Monheimer Zentrum heuer keinen richtigen Maibaum gibt. Normalerweise kümmerten sich vier Vereine um diesen. Federführend sei seit Jahren die Freiwillige Feuerwehr.

Die fälle eine Fichte, bearbeite und schmücke diese und stelle sie in der Altstadt auf. Dabei werde die Feuerwehr von der Stadtkapelle (sie spielt bei dieser Gelegenheit auf), von der Wasserwacht und von Kolping (sie übernehmen die Bewirtung) unterstützt.

Dieses Mal passte die Feuerwehr aber. Die anderen drei Vereine sahen sich nicht in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen. Die Folge: Die Maibaumfeier in der Altstadt fiel aus – und die Flotzheimer sowie andere wurden nachts aktiv.

Gefeiert wird dennoch

Gefeiert wurde in beziehungsweise bei Monheim dennoch. Der TSV stellte – wie seit Jahren – an seinem Sportheim einen Maibaum auf. Dort tummelten sich dann mehr Besucher als sonst.

Bürgermeister Pfefferer indes zeigt sich optimistisch, dass 2020 im Monheimer Zentrum wieder ein großer Maibaum stehen wird: „Nächstes Jahr werden wir wieder einen haben.“

Themen Folgen