vor 2 Min.

Flucht vor Polizei endet mit Sturz und Anzeigen

Verfolgungsjagd im Bereich Zirgesheim: Fahrer eines Motorrollers macht sich mehrfach strafbar.

Ein 19-Jähriger hat sich am Donnerstagabend im Bereich Zirgesheim eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – und sich ordentlich Ärger eingebrockt. Der junge Mann, der zusammen mit einem Sozius mit einem Motorroller auf dem Radweg zwischen Zirgesheim und Altisheim unterwegs war, fiel gegen 21 Uhr einer Streife auf. Das Versicherungskennzeichen an dem Zweirad war hochgebogen und unleserlich. Als der Fahrer das Polizeiauto bemerkte, wendete er unvermittelt und brauste in entgegengesetzter Richtung davon. Trotz Anhaltesignal, Blaulicht und Martinshorn stoppte der 19-Jährige nicht. Augenscheinlich wollte ihn sein Begleiter zum Anhalten bewegen beziehungsweise selbst vom Roller herunter.

In Zirgesheim wechselte der Fahrer auf die andere Seite der Straße und wählte den Weg in Richtung Donau. In der Nähe eines Maisfelds geriet das Zweirad in ein Loch und die beiden Männer stürzten. Während der Fahrer zwischen den Maispflanzen verschwand, blieb sein Sozius leicht verletzt zurück.

Polizisten finden Drogen in Rucksack

Die Beamten fanden den Rucksack des Fahrers und erfuhren dadurch, dass es sich um einen 19-Jährigen aus der Marktgemeinde Kaisheim handelt. Von dem ist bekannt, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Damit nicht genug: Im Rucksack entdeckten die Gesetzeshüter neben diversen persönlichen Gegenständen auch etwa 13 Gramm Marihuana.

Den Begleiter brachte das Rote Kreuz ins Krankenhaus. Auf ihn kommt ebenfalls ein Ermittlungsverfahren zu, weil er der Halter des Rollers ist. Den stellten die Polizisten sicher, um zu überprüfen, ob an ihm unerlaubte technische Veränderungen vorgenommen wurden. (dz)

