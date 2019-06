vor 19 Min.

Flüsterasphalt: Es wird wieder eng auf der B2

Der zweite Bauabschnitt beginnt am Freitag. Was das für Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Verkehrsbehinderungen für neuen Flüsterasphalt: Vergangene Woche begannen die Arbeiten an der B2 in Gersthofen in südlicher Fahrtrichtung zwischen den Anschlussstellen Bergstraße und Gersthofen Nord. Am Freitag, 7. Juni, beginnen die Bauarbeiten für diesen Bauabschnitt in Fahrtrichtung Donauwörth.

Nachstehender Bauablauf ist geplant:

Freitag, 7. Juni Erneuerung der Hauptfahrbahn in Fahrtrichtung Donauwörth. Die B2 ist bis Dienstag, 11. Juni, um 6 Uhr morgens halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Es steht für jede Fahrtrichtung jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. An der Anschlussstelle Gersthofen Nord und der AS Bergstraße ist die Ausfahrt aus Augsburg kommend und die Einfahrt in Richtung Donauwörth nicht möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Dienstag 11. Juni Erneuerung der Rampen der Anschlussstellen Gersthofen Nord und Bergstraße. Die Ausfahrt aus Augsburg kommend und die Einfahrt in Richtung Donauwörth ist bis Mittwoch, 12. Juni, daher nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstellen Stettenhofen und Gersthofen Mitte.

In den nächsten zwei Wochen werden noch Nothaltebuchten zwischen der AS Gersthofen Mitte und der AS Bergstraße nachgerüstet.

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der Bundesstraße 2 sind Verkehrsbehinderungen während der Baumaßnahme nicht zu vermeiden. Das Staatliche Bauamt Augsburg appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, den Baubereich in dieser Zeit möglichst großräumig zu umfahren.

