04.06.2020

Föderalismus hat sich bewährt

Die bestehenden, föderalen Sicherheitsstrukturen im Land müssen erhalten und erweitert werden. Das zeigt uns die Corona-Krise.

Von Thomas Hilgendorf

Zuerst die erleichternde Nachricht: Wir Menschen dürfen Fehler machen. Steht, wie so vieles Wichtiges, schon in der Bibel. Mit dieser guten Nachricht verbunden ist allerdings ein Aber: Wir sollten aus Versäumnissen lernen – und andererseits Bewährtes erhalten. Auch in Sachen Corona gilt das.

Wir haben das Virus erst spät ernst genommen. Leider. Doch man mag nun zurecht einwenden, wir seien im Vergleich mit anderen Nationen und Regionen bislang recht ordentlich durch diese Pandemie gekommen. Stimmt wohl. Aber noch ist jenes böse Virus nicht besiegt. Die künftige Entwicklung hängt zudem auch stark vom anständigen Verhalten vieler einzelner Menschen ab. Wir sollten allesamt zwar nicht panisch mit der Pandemie umgehen, doch auch alles andere als lax.

Auf unsere Region gemünzt haben sich indes viele Strukturen als stark erwiesen – Gott sei Dank! Deutschland hat vorgelegt, das darf man selbstbewusst behaupten. Unsere Subsidiarität (so viel Verantwortung wie möglich vor Ort bündeln) und der Föderalismus sind starren, zentralistischen Systemen voraus. Föderalismus ist humaner, flexibler, demokratischer.

Im Landkreis Donau-Ries hat sich im Mikrokosmos gezeigt, dass die Stärken des Landes gerade auch in einer starken Zivilgesellschaft liegen – wir haben hier große Ressourcen an Freiwilligen vor Ort: THW, Feuerwehren, ehrenamtliche Sanitäter, Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz wie Bayerisches Rotes Kreuz und Johanniter, Reservisten der Bundeswehr, dezentrale medizinische Strukturen und, und, und. Länder, wo dies alles absolut zentralisiert oder gar wegrationalisiert wurde, sie stehen mithin schlechter da. Was wir nun auch aus dieser Krise lernen können: Diese Strukturen vor Ort müssen weiter gestärkt werden. In all den genannten Organisationen zeigt sich gelebte Nächstenliebe, Engagement für die Gemeinschaft. Diese dezentralen Strukturen sind im positiven Sinne „typisch bundesrepublikanisch“. Bei jedem Hochwasser, jedem Sturm hat sich dieser Dienst am Nächsten aus der Zivilgesellschaft vor Ort heraus als grundlegend wichtig erwiesen.

Über vieles haben neoliberale Modernisierer und Zentralisten gelacht: Katastrophenschutz und Bundeswehr? „Ist doch was für Kalte Krieger.“ Produktion wichtiger Güter im eigenen Land? „Zu teuer, die Lieferketten laufen lückenlos.“ Pandemiepläne? „Panikmache.“ Kleine Krankenhäuser? „Lohnen sich nicht.“ Föderalismus? „Flickenteppich“... Sämtliche vollmundige Urteile haben nach dem 16. März 2020 wohl keinen Bestand mehr: Die bestehenden, föderalen Sicherheitsstrukturen im Land müssen, wie zudem beispielsweise die regionale Produktion, erhalten und erweitert werden. Und: Wir müssen Menschen verstärkt ermuntern, sich vor Ort zu engagieren für die Mitmenschen.

