02.07.2019

Förderbank: Jurist aus Rain jetzt in der Chefetage

Hans Peter Göttler steigt zum stellvertretenden Vorsitzenden der LfA Bayern auf

Das Mitglied des Vorstands, Hans Peter Göttler aus Rain, wurde mit Wirkung vom 1. Juli 2019 zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands der LfA Förderbank Bayern berufen. „Für Ihre neue Aufgabe wünsche ich Ihnen viel Glück und Erfolg. Ich bin sicher, dass mit dieser personellen Weichenstellung der Vorstand der LfA Förderbank Bayern unter der Leitung des Vorsitzenden Dr. Otto Beierl für die Zukunft weiterhin bestens gerüstet ist“, stellte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker anlässlich der Aushändigung der Bestellungsurkunde im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat am Freitag in Nürnberg fest.

Seit 2015 im Vorstand der Förderbank

Hans Peter Göttler, 1960 in Rain geboren, war nach dem Studium der Rechtswissenschaften 1989 beim Wirtschaftsministerium in den Staatsdienst eingetreten. In seiner Laufbahn war er unter anderem in der Staatskanzlei und der Bayernwerk AG tätig. Schließlich wurde er 2015 zum Mitglied des Vorstands der LfA Förderbank Bayern bestellt. Göttler folgt Dr. Hans Schleicher als stellvertretender Vorstandsvorsitzender nach, der zum 30. Juni 2019 in den Ruhestand tritt.

Die LfA Förderbank Bayern ist seit ihrer Gründung im Dezember 1950 ein wichtiges Instrument für eine erfolgreiche Strukturpolitik in Bayern. Sie ist vor allem die Förderbank für den Mittelstand und seine Arbeitsplätze, für Unternehmensgründungen und Strukturveränderungen. Mit ihren Förderinstrumenten, wie Darlehen, Risikoübernahmen und Beteiligungskapital, sorgt die LfA dafür, dass insbesondere für mittelständische Unternehmen günstige Finanzierungsmittel zuverlässig und flexibel zur Verfügung stehen. Dies ist oftmals eine entscheidende Voraussetzung für dauerhaften Unternehmenserfolg. Die Förderbank leistet damit auch einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt vieler Arbeitsplätze. (pm)

