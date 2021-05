Förderprogramm

Mehr Grün in Altstadt: Wemding lockt mit Zuschüssen

Auf diesem Bild von Osten her ist eindrucksvoll zu sehen, wie rar Grünflächen in der Wemdinger Altstadt sind.

Plus Grünflächen sind in der Altstadt von Wemding rar. Die Stadt will dies ändern, und zwar mit einem Förderprogramm. Das ist in der Region einmalig.

Von Wolfgang Widemann

Die Wemdinger haben durchaus Bezug zur Natur. Die Stadt ist stolz darauf, dass der berühmte Botaniker Leonhart Fuchs in ihr geboren ist, wirbt mit den Pflanzen (Fuchsien), die nach ihm benannt sind. In einem Familienwald wird für jedes neu geborene Kind ein Baum gepflanzt, nahe am Ort breitet sich mit dem Wemdinger Ried ein Naturschutzgebiet aus und aktuell laufen Bemühungen der Kommune, in einigen Jahren die kleine Landesgartenschau ausrichten zu dürfen. Ein ökologisches Manko hat Wemding aber: In der Altstadt ist kaum Grün zu finden. Dies wollen die Verantwortlichen der Kommune jetzt ändern.

