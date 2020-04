vor 47 Min.

Förderung für Bau von Wasserwerk

Mertingen plant einen Neubau

Die Trinkwasserversorgung ist in Mertingen seit Jahren ein großes Thema. Der Grund: Die Großmolkerei Zott ist ein Abnehmer, der einen enormen Bedarf von Wasser hat. Das hat für die Bürger einen Vorteil: In kaum einer anderen Kommune ist der Wasserpreis pro Kubikmeter so günstig wie in Mertingen.

Die Fördermenge wurde zuletzt kräftig erweitert, die Netzstruktur entsprechend verbessert. Nun steht der Neubau eines Wasserwerks an. Geplant war, dass dann gemeinsam zwei Wasserwerke betrieben werden. Die neue Planung, wie jetzt im Gemeinderat vorgestellt, sieht aber vor, Werk 1 letztlich stillzulegen und die neue Anlage so zu dimensionieren, dass sie den gesamten Bedarf decken kann.

Das neue Wasserhaus wird voraussichtlich 4,1 Millionen Euro kosten. Weil die Gemeinde in den vergangenen Jahren in diesen Bereich bereits große Summen investiert hat, besteht die Aussicht, eine Förderung zu erhalten. Ein entsprechender Antrag auf staatliche Zuwendung soll nun eingereicht werden. Voraussetzung ist die Vorlage von drei Planungsangeboten. (bih)

