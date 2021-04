Fotoclub Rain mit neuer Ausstellung: Schönes und Kurioses aus der Heimat

Plus Der Fotoclub Rain zeigt zum 35-jährigen Bestehen Markantes aus der Tillystadt und Umgebung. Sobald es die Inzidenzwerte zulassen, ist das Heimatmuseum für Besucher geöffnet.

Malerische Ecken, markante Wahrzeichen, kleine Kuriositäten und faszinierende Makroaufnahmen von Tieren – mit seiner Ausstellung zum 35-jährigen Bestehen präsentiert der Fotoclub Rain sehenswerte Impressionen aus der Heimat. 13 Bildautoren zeigen in 43 Fotografien, wie liebenswert die Tillystadt und das angrenzende Lechgebiet sind. Sobald es die Corona-Rahmenbedingungen zulassen, sind Besucher im Heimatmuseum willkommen, um die mit der Kamera festgehaltenen Szenen zu betrachten.

Ausstellung des Fotoclub-Rain will Schönheit der Heimat zeigen

„Wir wollen unsere Stadt und Umgebung fotografisch darstellen“, sagt Fotoclub-Vorsitzende Christine Herz, „wollen Abwechslungsreiches aus der Kernstadt und dem Lebensraum Lech abbilden.“ Heimatverbundenheit und Schönheit der Heimat liegen den Mitgliedern dabei besonders am Herzen.

Kurioses Schauspiel nach einem Mainacht-Streich: Der Brunnen der Grünanlage in der Hauptstraße ist mit Schaum überdeckt. Foto: Nitsche

Und so finden sich in der Ausstellung zum Club-Jubiläum die pittoresken Häuserzeilen der Rainer Hauptstraße in der abendlichen blauen Stunde ebenso wie Schloss und Schlossweiher, eindrucksvoll in Szene gesetzt. Wasserturm und Tilly-Denkmal dürfen ebenso wenig fehlen wie der Lechspitz bei Marxheim, wo sich Lech und Donau vereinigen, oder die Lechstau-stufe bei Rain, von herbstlich buntem Laub eingerahmt. Es ist ein Spaziergang durch die Heimat, aber auch ein Spaziergang durch die Jahreszeiten.

Dazwischen laden kleine Kuriositäten zum Schmunzeln ein: etwa das Tilly-Denkmal, dem ein Spaßvogel in Pandemie-Zeiten eine Mund-Nasen-Maske im bayerisch weiß-blauen Rautenmuster verpasst hat. Oder der schaumbedeckte Brunnen in der Grünanlage an der innerstädtischen Ampelkreuzung, der in einer Mainacht mit Spülmittel versetzt wurde. Eine Aufnahme erinnert an die Dreharbeiten zur Fernsehserie „Der Kaiser von Schexing“.

Tilly in Corona-Zeiten mit Maske. Foto: Nitsche

Lichterglanz, Lichterspiele, Lichteffekte verzaubern. Staunen lassen auch die Makroaufnahmen, die eine ganze Wand des Ausstellungsraums einnehmen: Dort werden kleine Tiere groß in Szene gesetzt – etwa Schmetterlinge oder eine Heuschrecke auf einem Blatt, an dem Tautropfen wie glitzernde Perlen hängen.

Der Fotoclub will auch trotz der Corona-Einschränkungen mit seinem Vereinsleben weitermachen. Derzeit treffen sich die Mitglieder im virtuellen Raum zu ihren Club-Abenden. „Das wird gut angenommen“, freut sich Vereinsvorsitzende Christine Herz. Üblicherweise aber kommen sie an jedem ersten Mittwoch im Monat um 20 Uhr in ihrem Clubheim in der Schlossstraße 9 (Übungsraum von Reha Fit) zusammen. Dann zeigen sie sich ihre Fotos gegenseitig, küren ein Bild des Monats, informieren sich über Neuigkeiten auf dem Fotomarkt, üben freundlich-fachliche Kritik – „Wir wollen ja auch voneinander lernen“, so Christine Herz – und planen Fotoexkursionen in die Umgebung. Einmal pro Jahr veranstalten sie auch einen Clubwettbewerb. Und ein Schaufenster der Raiffeisenbank dürfen sie regelmäßig mit Aufnahmen bestücken. „Neue Mitglieder sind uns herzlich willkommen“, betont Christine Herz. Sie können sich per E-Mail melden unter: herz-rain@gmail.com oder rain.pwl@web.de.

Freuen sich auf die – hoffentlich baldige – Eröffnung der Fotoausstellung zum 35-jährigen Bestehen des Rainer Fotoclubs: Museumsleiterin Edith Findel, Vereinsvorsitzende Christine Herz und Gründungsvorstand Josef Lindermair, die nur kurz fürs Foto ihre Masken abgenommen haben. Foto: Nitsche

Ab einem Inzidenzwert unter 100 dürfen Besucher – nach vorheriger telefonischer Anmeldung – ins Rainer Heimatmuseum kommen. Museumsleiterin Edith Findel ist von Montag bis Donnerstag (14 bis 16 Uhr) unter 09090/703340 erreichbar. Das Museum ist – sofern erlaubt – regulär sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet oder nach Absprache.

Lesen Sie auch: