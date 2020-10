27.10.2020

Franz Deibler gestorben

Unternehmer und Mäzen ist tot

Er war einerseits ein wegen seines Verhandlungsgeschicks geachteter Geschäftsmann, andererseits ein Mann mit großem Herz: Franz Deibler ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Donauwörth verliert mit ihm einen Visionär, dessen Weitblick fehlen wird.

Unvergessen ist, als er 2018 dem Liebfrauenmünster eine neue Glocke spendete. Sie erinnert an das Schicksal der Familie Deibler, die im Zeiten Weltkrieg beim Bombenangriff der Alliierten auf Donauwörth am 11. April 1945 fast ausgelöscht wurde. Aus Dankbarkeit finanzierte Deibler die neue „Zehnerin“. Franz Deibler, Vollwaise des Kriegsinfernos in Donauwörth, hatte immer wieder bürgerschaftliches Engagement gezeigt.

Als Besitzer des ehemaligen Drogeriemarkts Müller hätte er es gerne gesehen, wenn der nun andernorts entstehende Stadtladen dort eingezogen wäre. Doch die Verhandlungen zwischen Deibler und der Genossenschaft scheiterten. Deibler war nicht nur Besitzer zahlreicher Immobilien, sondern in seiner aktiven Zeit auch erfolgreicher Metzgermeister mit einer Metzgerei in Donauwörth und einem Fleischwerk in Bäumenheim. Das dortige Gebäude am Josef-Dunau-Ring hatte er gemeinsam mit der Regierung von Schwaben zur Unterkunft für Asylbewerber umbauen lassen.

Deibler, seit über 60 Jahren engagiertes Mitglied des CSU-Ortsverbands, hinterlässt seine Frau Elsbeth und zwei Kinder. Das Requiem mit anschließender Beisetzung auf dem Friedhof von Heilig Kreuz erfolgt am Donnerstag, um 13 Uhr, im Liebfrauenmünster. (bih)

