Franz Moll ist neuer Bürgermeister von Oberndorf

Plus Mit 52,5 Prozent hat er die Mehrheit. Seine Mitbewerberin Maria Wagner bleibt mit 47,5 Prozent knapp hinter ihm.

„Ich bin überwältigt, das Ergebnis ist phänomenal“ – nach einem langen Wahlkampf, anstrengenden letzten Tagen und nicht zuletzt einem spannenden Sonntagabend ist Franz Moll nur noch erleichter. Er zieht für die Wählergemeinschaft Oberndorf als neuer Bürgermeister ins Rathaus ein – mit 52,5 Prozent der Wählerstimmen. Seine Gegenkandidatin Maria Wagner von der Gruppierung „Engagierte Bürger Oberndorf Eggelstetten Flein“ war ihm mit 47,5 Prozent unterlegen. Am Ende war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Moll zollt Wagner aber großen Respekt für einen fairen Wahlkampf.

„Ich bin mehr als glücklich“, sagt Franz Moll, als er gestern ausgelassen mit Freunden und Mitstreitern feiert. „Ich muss das Ganze jetzt erst einmal realisieren. Es ist überwältigend, was hier abläuft, ich bin mit großem Hallo und Applaus empfangen worden. Das ist Gänsehaut pur.“

Eine der ersten Aufgaben wird die Kläranlage sein

Doch lange ausruhen will er sich nicht. „In den kommenden sechs bis sieben Wochen will ich mich so intensiv wie möglich einarbeiten. Dazu nehme ich Überstunden und Urlaub bei meinem jetzigen Arbeitgeber.“ Moll ist gelernter Schreinermeister, derzeit aber kaufmännischer Angestellter in einem Gersthofer Unternehmen. Nicht mehr lange freilich, denn jetzt ergreift die Kommunalpolitik von ihm Besitz.

„Ich bin froh, dass ich in Hubert Eberle einen ausgezeichneten Lehrmeister habe, der mir jetzt zur Seite steht.“ Der noch amtierende Oberndorfer Bürgermeister wird seinen Nachfolger einarbeiten, sich im politischen wie auch Verwaltungs-Alltag über die Schulter schauen lassen. „Ich darf mich jederzeit einklinken in die Abläufe.“ Eine der ersten Aufgaben, um die sich Franz Moll kümmern muss, wird die neue Kläranlage in Oberndorf sein. „Nicht gerade ein prickelndes Thema“, sagt er schmunzelnd, „aber das ist hier in der Gemeinde das Top-Thema Nummer eins. Eine wichtige Aufgabe, mit der wir uns im Gemeinderat auseinandersetzen müssen.“ Er freut sich darauf wie auch auf viele andere Herausforderungen.





