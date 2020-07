vor 52 Min.

Frau attackiert Mütter mit Kleinkindern in Donauwörth

Wieder fiel eine 62-jährige Frau in Donauwörth durch ihre Aggressivität gegenüber Passanten auf.

Plus Die 62-Jährige ist in Donauwörth bereits mehrfach durch aggressive Attacken aufgefallen. Nun war sie bewaffnet.

Eine offenbar geistig verwirrte 62-Jährige, die in den vergangenen Wochen in Donauwörth wiederholt aggressiv auftrat, Radler, Passanten und einen Hund attackierte und damit auch die Polizei beschäftigte, hat nun erneut zugeschlagen.

Opfer waren diesmal zwei Mütter mit ihren Kleinkindern und eine Schülerin. Dabei war auch ein Messer im Spiel. Mit Glück kam niemand körperlich zu Schaden.

Schläge auf den Kopf eines Kleinkindes

Gegen 13 Uhr stoppte die Frau laut Zeugenaussagen in der Zirgesheimer Straße unvermittelt eine 22-Jährige und schlug deren im Kinderwagen liegendes Kleinkind (14 Monate) mit einem Rucksack auf den Kopf. Im Anschluss stieß die Frau noch eine 27-Jährige samt deren Kinderbuggy, in dem sich der zweijährige Sohn befand, vom Gehweg auf die Fahrbahn. Da die zuerst angegangene 22-Jährige die andere Mutter noch festhalten konnte, kam es trotz herannahenden Autos zu keinen größeren Verletzungen.

Die beiden Kinder wurden medizinisch untersucht und sind ersten Erkenntnissen zufolge körperlich unverletzt geblieben. Die Angreiferin wirkte laut Zeugen „komplett entrückt“, teilt die Polizei mit.

Frau bedroht Schülerin mit Messer

Bereits eine Stunde zuvor, gegen 12 Uhr fixierte die 62-Jährige in der Donauwörther Promenade eine 15-Jährige mit den Augen – und zwar Nase an Nase. Die Frau bedrohte die Schülerin mit einem Küchenmesser.

Einweisung in psychiatrische Klinik

Die Polizei zeigte die 62-Jährige aufgrund dieser Vorkommnisse erneut wegen diverser Straftaten an. Die Verwirrte wurde – da sie in Abwägung der Gesamtumstände eine akute Gefahr für die Allgemeinheit darstellte – zwangsweise in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen. Ob die Frau dort längerfristig untergebracht wird, prüfen die Behörden. (dz)

