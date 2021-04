Frau fährt in Rain unter Drogeneinfluss

Bei einer Autofahrerin werden drogentypische Anzeichen festgestellt. Ein erster Test verläuft positiv.

In Rain ist bei einer Verkehrskontrolle am Ostersonntag eine Autofahrerin unter Drogeneinfluss aufgegriffen worden. Laut Polizeibericht fielen bei der jungen Frau drogentypische Anzeichen auf, woraufhin ein Drogenvortest durchgeführt wurde, welcher positiv auf THC verlief. Letztendlich wurde von der Dame angegeben, am Vorabend gegebenenfalls Marihuana konsumiert zu haben, sich aufgrund ihrer starken Alkoholisierung am Vorabend allerdings nicht mehr genau daran erinnern zu können. Bei der Fahrerin erfolgte eine Blutentnahme. (dz)

