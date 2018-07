vor 34 Min.

Frau geht auf eigene Mutter und auch auf Polizisten los

In Rain ist es zu einem Familienstreit gekommen.

Die Beamten werden zu einem Familienstreit gerufen. Die 36-Tochter lässt sich nicht beruhigen, eine Unterbringung in ein Krankenhaus muss angeordnet werden.

In Rain ist es am Freitag gegen 14 Uhr zu einem Familienstreit gekommen, in dessen Verlauf eine 73-jährige Frau sowie zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Eine 36-Jährige ging nach einem verbalen Streit zunächst auf die eigene Mutter los, sodass die Gesetzeshüter verständigt wurden. Die Beamten versuchten nun, den Streit zwischen Mutter und der Tochter zu schlichten, mussten aber feststellen, dass sich die 36-jährige Frau – sie leidet den Beamten zufolge offensichtlich unter einer psychischen Erkrankung – nicht beruhigen ließ.

Da die Situation zu eskalieren drohte und die Tochter erste Anzeichen zeigte, auch gewalttätig gegen die Beamten vorzugehen, musste eine Unterbringung in ein Krankenhaus angeordnet werden. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung gebracht. Dabei sich die Frau so stark zur Wehr, dass auch zwei Polizisten leicht verletzt wurden.

